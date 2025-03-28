Jose Mourinho\'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak.
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca.
Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puşcaş.
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