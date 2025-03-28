Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Jose Mourinho\'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

28.03.2025 19:28
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak.

4 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca.

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puşcaş.

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Volkan Tuncer:
    Haydi Bodrum 11 9 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sürpriz ne tam olarak ? 12 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ASIL Sürpriz bodrum resmen yedeklerle çıkmış 7 2 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    acayip sürpriz yapmış vayveeeeee 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Bodrum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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