Jose Mourinho'dan dikkat çeken galibiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşadım - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan dikkat çeken galibiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşadım

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, ''Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım'' dedi.

27.10.2024 21:44  Güncelleme: 22:37
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıklarını Bodrum FK maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3 puanı değerlendiren Mourinho, kadro tercihi hakkında da konuştu.

"4-5-6 OLABİLİRDİ"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik.

KADRO TERCİHİ

Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor.

TRABZONSPOR MAÇI VE HAKEMİ

Ben Fenerbahçeyim, Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, kendimi adapte etmem lazım. Roma ile Trabzon'da oynadım, o stadın neye benzediğini biliyorum. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim, farklı olacağını biliyorum. 3 puan için gideceğim, geçen sene ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir maç ve kazanmak istiyorum. Umarım iyi bir hakem olur, tıpkı bu maçtaki gibi. Umarım Samsun'daki gibi bir hakem olmaz.

"MAÇLARI ÖLDÜRME BECERİSİ BİZDE EKSİK"

Herkes oynamak istiyor, antrenmanlarda gösterdikleri performansla bunu hak ediyorlar. Son maça göre değişiklikler yaptım, bu bir armağan değildi. Bodrumspor'u analiz ettik ve Manchester United maçı sonrası yorgunluk vardı. Szymanski ve Tadic'te inanılmaz bir yük vardı. İsmail, İrfan oynadı ve işlerini iyi yaptılar. Fenerbahçe kazanmayı hak etti ama sonuç farklı olmalıydı. Bu kadar pozisyon üretip kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Bütün ürettiğimiz güzel pozisyonları golle bitiremedik. İsmail bir pozisyonda bencil yaptık, maçları öldürme becerisi bizde eksik. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Derbide çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak. Stada gitmeyeceğim. Her maçı analiz ediyoruz. Neleri iyi, neleri kötü yaptığımızı konuşuyoruz. Eğer isterseniz whatsapp ve instagram yoluyla size yaptığımız şeyleri gönderebiliriz.

"GALATASARAY DAHA FAZLA DİNLENDİ"

Yorgunluk diye bir şey var, sadece fiziksel yorgunluk değil! Sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk, daha düşük reaksiyon vermenize neden oluyor. Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi, onları tebrik ederim. perşembe özel maç oynadık, başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değildi.

"BAŞKA MAÇIN HAKEMLERİNİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

  • Manchester United maçında kırmızı kart gördünüz. Türk hakemler ile yabancı hakemler arasında fark var mı?

Jose Mourinho: "Bu hakeme bağlı... Türkiye'de de bazı hakemler iyi ve kaliteli. Avrupa'da da kaliteli ve daha az kaliteli hakemler var. Bu kıyası yapmak istemiyorum. Burada başka maçın hakemlerini de konuşarak vakit harcamak istemiyorum. Dün görmüş olduğum bir şey var ama konuşmak istemiyorum. Mehmet Türkmen iyi bir hakem."

Jose Mourinho\'dan dikkat çeken galibiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşadım

Jose Mourinho, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan dikkat çeken galibiyet yorumu: Hayal kırıklığı yaşadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    essekten adam olur 5saraydan adam olmaz 51 51 Yanıtla
  • Alpi:
    Ulan kaleci maçı hediye etti ne anlatıyor bu antilop 31 33 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    tazminatör feneri yolacak 27 29 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    kaleci 2 golü de hediye etti ve bodrum bu futbolla 1.ligde anca oynar.. 25 22 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Galatasaray yasta babaları öldü ya 15 12 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Bunak 12 15 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Götü kurtardığınıza dua edin.. 12 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Daha Çok Yaşarsın Taş Arabası 7 12 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    lige yeni çıkmış ve zayıf bir takıma göre çokta iyi sonuç değil güzel averaj alınabilirdi. 10 5 Yanıtla
  • Ferhat boş eser:
    Ferhat boşu çok geniş birisin. 9 5 Yanıtla
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