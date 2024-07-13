Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktiklerini oturtmaya başladı.
Takımın yıldızı Dusan Tadic ile özel bir toplantı yapan Mourinho, yıldız oyuncuyu sol kanatta oynatmak istemediğini söyledi. İlerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşayan Tadic'i kanatta kullanmak istemeyen Mourinho, yıldız oyuncuya kafasındaki taktiği anlattı.
Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın - Son Dakika
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