Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun derbilerden puan alamaması Fenerbahçelilerin tepkisini çekti. Kanarya, ligin 6. haftasında da Kadıköy'de Galatasaray'a boyun eğmişti.

07.12.2024 22:30
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli taraftarlar yenilginin faturasını derbilerde puan alamayan teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti.

2 DERBİYİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olarak puan çıkaramadı.

İLK 5'TEKİLERE KARŞI SADECE 2 PUANI VAR

Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTARLAR MOURINHO'YA YÜKLENDİ

Bu istatistiklerin ardından sarı - lacivertli taraftarlar Mourinho'ya yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin tamamlanmasından kısa bir sonra Jose Mourinho'yu hedef aldı. Taraftarlar tarafından yapılan bazı yorumlar şu şekilde;

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik
Jose Mourinho\'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Aytekin:
    Klopta gelse penaltısız fb kazanamaz 120 14 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    derbileri kaybeden ligi kaybeder , sonra ağlamayın yapı vs diye... 69 8 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    bu adam Fener bahçe ile dalga geçiyor. çünkü az görüyor çokmu aradınız bu angut hoca yı 53 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GELDİĞİNDEN BERİ SÖYLÜYORUZ BOŞ ADAM FB Yİ SADECE DAHA ÇOK BORCA SOKTU O KADAR 39 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Acun'u çağırın bana.. Millete acil YAPI' yı anlatsın yoksa biteriz... 30 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mourinho mantar 24 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    fenerbahçe morinyonun kariyerini bitirecek 12 4 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Allahtan joker penaltısnı alacak bir durum gerçekleşmedi… gerçek febe budur kimse teknik adama yüklenmesin. Dediğim gibi tek eksiği jokerleri alamadı. Bejiktajı tebrik ederim bahane yaratacak pozisyon vermedi hakeme 5 3 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Bu adam Türkiye ye fazla o yüzden başarılı olamaz 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    lahmunnnn 1 0 Yanıtla
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