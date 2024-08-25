Jose Mourinho'dan Fred kararı! Çakur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan Fred kararı! Çakur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Jose Mourinho\'dan Fred kararı! Çakur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

25.08.2024 20:46
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Lige Adana Demirspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İlk haftada sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla geçti. Rize'deki maç öncesi iki takımın da ligde 4'er puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

45. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

TEKRAR EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Fred kararı! Çakur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferat Savur: ferhat eser yorum yapmasın diyenler beğensin bi :) 16 1 Yanıtla
  • Çelikk: Rize maçı satar bugün 4 10 Yanıtla
  • Ankara null: moru kilif ariyor 1 6 Yanıtla
  • Ankara null: kilifci moru bahane yukleniyor :D Hazir olun geliyorrrrr 90dk var 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Fred kararı! Çakur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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