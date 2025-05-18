Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho\'dan Galatasaray\'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Jose Mourinho, kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Mourinho, ''Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu'' dedi.

18.05.2025 22:54
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Eyüpspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Mouriho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR GÖRÜNTÜ"

Kayserispor maçında Muslera'nın penaltı atmasını eleştiren Mourinho, "Skor 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYAYA TÜRKİYE LİGİ'Nİ GÖSTERDİM"

Jose Mourinho, "Bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağladım. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik" şeklinde konuştu.

"HEPSİ ORGANİZE EDİLDİ"

Yeni sezonun öncesi yapılacak olan kampın nerede olacağı ve hazırlık maçlarının belirlendiğini aktaran Mourinho, "Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız" dedi.

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 22041980:
    boş konuşma adamlar şampiyon olmuş.Senin gibi adam getireceklerine amatör kümeden bi hoca gelseydi daha iyiydi.Ali koç taraftar kimi getirirsen getir seni istemiyor istifa et . 67 1 Yanıtla
  • Burak:
    biraz grur yapıp sen ali acun gitseniz keşke biz de bi şeyler kutlayabilsek... ne şampiyonluk kaldı, ne Kadıköy serisi kaldı mahvettiniz bizi 47 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Bi sttirgit sanane adamlar kaleciye de gol attırır defasında da insani boyut derken sen kendi kibrine bak 43 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    ahali koşun Mourinhoya saplamışlar yine 38 1 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Adam stand up yapıyor. 39 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    FENERBAHÇE liyim bıtane derbi alamadın OE 39 0 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    senden hoca olmaz indirdin 15 milyonu ceblne konuşuyorsun 34 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinhodan Drogba'ya: Fatih terim benim dostumdur. Galatasaray ise Türkiyenin en büyük kulübü. Hiç düşünmeden git. 25 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bu "adamı" ciddiye almak akla ziyan???? 22 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sezon boyu saçma sapan konuşmaktan başka hiç bir şey yapmadın bu akşam o saçmalıklarına bir yenisini daha daha ekledin. 18 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    GALATASARAY DA TÜM DÜNYA YA SENİN Bİ HALT OLMADIĞI NI GÖSTERDİ 17 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray 3-2 Real madrid. Morurinho: Galatasaray ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi. İkinci yarı harika bir galatasaray izledik. 3-1'den sonra korktuk. Maç sonunda Fatih Terim'den izin alıp soyunma odasına gittim. Galatasaraylı futbolcuları tek tek tebrik ettim. 11 0 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    sayın morinyo ben Trabzonspor luyum vefa diye birşey var bana göre yıllardır GS kalecisi son yılı öyle olması gerekir di öyle oldu düşünenleri teprik ederim GS i kutluyorum 7 0 Yanıtla
  • Zeki Karaca:
    Dötü yanıy. 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Mourinho cukkalamış olduğu 15 Milyon dolar'ın hakkın vermeye çalışıyor. 2 0 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    takımıza yalakalık yapmak için işin gücün sağa sola çamur atmak pislik yapmak kendi rezilliğini ancak böyle örtmeye çalışıyorsun senin devrin bitti artık bence bu ülkeden gitmen çok hayırlı olur bizim ligimizin içine ettin ağlaya ağlaya 0 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Sezon başlarken söylemiştim. Bu sene 2 kaybeden olacak. Acun taraflı tarafsız halkın sevgisini Mou da itibarını kaybedecek. 0 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    FENERBAHÇE mi ı Morinho mu daha büyük sayın Ali KOÇ bu soruyu cevaplasın. Şimdi kovmayıp ne zaman kovacak.... Bu hakaretler FENERBAHÇE tarihine büyüklüğüne asla yakışmaz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir - Son Dakika
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