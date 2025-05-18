Mourinho\'dan Galatasaray\'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Eyüpspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Mouriho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR GÖRÜNTÜ"

Kayserispor maçında Muslera'nın penaltı atmasını eleştiren Mourinho, "Skor 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYAYA TÜRKİYE LİGİ'Nİ GÖSTERDİM"

Jose Mourinho, "Bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağladım. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik" şeklinde konuştu.

"HEPSİ ORGANİZE EDİLDİ"

Yeni sezonun öncesi yapılacak olan kampın nerede olacağı ve hazırlık maçlarının belirlendiğini aktaran Mourinho, "Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız" dedi.