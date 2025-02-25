Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ''Maymun gibi zıplıyorlar'' sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Galatasaray Kulübü'ne dava açma kararı aldı.

25.02.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Maymun gibi zıplıyorlar" sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Galatasaray Kulübü'ne dava açacağı kaydedildi.

NELER OLDU?

Mourinho, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların kart beklediği bir pozisyon için rakip kulübe hakkında, "Maymun gibi zıplıyorlar" açıklaması yapmıştı. Galatasaray, bu açıklamanın ardından Mourinho için, " Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

AVUKATLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho, Galatasaray'ın kendisi hakkında yaptığı bu açıklamanın ardından avukatlarıyla bir araya geldi. Portekizli teknik direktörün, avukatlarıyla yaptığı toplantının ardından Galatasaray Kulübü'ne dava açma kararı aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe de Galatasaray'ın Mourinho ile ilgili açıklamasının ardından Portekizli teknik direktör için, "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Jose Mourinho\'dan Galatasaray\'a dava kararı

Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Ali:
    sirk orman maymun, bu üçü insanlara söylenirse sizce neler düşünmek gerekir Türk halkı? acunun savunduğu yetmedi, Türk insanının zekası konusunda yeni bir açıklama da yapabilir dedi. Bu kaçıncı hakaret aşağılama oldu. Ceza vermedikçe arsızlaştılar. 104 2 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    2 dinle 1 konuş diye Mevla 2 kulak bir ağız vermiş. Söyleyeceklerin senin, sen söylediklerinin esirisin diye de güzel bir laf var. By mortintinyo çırpındıkça gömülüyor. 63 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MACASI YEMEDİ BAKTI DURUM CİDDİ ŞİMDİ SALVOLARA BAŞLADI 53 8 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış.. Çok muhteşem bir söz. TELEVOLE ACUN bir şekilde sıyrılmayı başardığı gibi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.. Artık yeter Senin Fenerbahçe'nin başarısı gibi bir derdin yok senin tek derdin Galatasaray'ın başarısızlığı.. Aklını başına almaz isen Her geçen gün küçülmeye ve sonunda yok olmaya mahkum kalabilirsin.. Burası SORVİVOR değil kendin yazıp kendin oynayamazsin... 43 5 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bu tiplerden ülke futboluna fayda etmez. Bunlar artist. 40 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bi düşün gündemden be artik yetrr milletin derdi kendine yetir atişmalarinizi ksvgsnizi cekmek zorundami kendi patanuz olmayan milletin parasiyla transferler yapiyorsunuz millet azcik mutlu olacagi yerde kavganizi izliyor bumu profesyonellik amatör gibi kavga ediyosunuz yih olsun size eskiden edep vatdi saygi vardi bitirdiniz yeterrrr 35 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    orman sirk maymun, bu üçü sizce nasıl ifadelerdir Türk halkı? acunun savunduğu yetmedi, Türk insanının zekası konusunda yeni bir açıklama da yapabilir dedi. Bu kaçıncı hakaret aşağılama oldu. Ceza vermedikçe arsızlaştılar. yazıklar olsun hacıosman, Trabzonlu olarak biraz bile dik duramadın... 33 2 Yanıtla
  • Bülent Kepek:
    yine mi ağlıyor bu ağlak 31 3 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    mosmorinho 25 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bu morinhyo adam geldiginden beri bizle dalga geciyor transfer ederken artik nasil anlattilarsa ülkemizi bilmiyorum adam geldi uçtümu yok sirad hoca ptansiyelinde takim oynuyor suç onun degil kavga ederek ülke imajini düsurenletde devletin el atmasi laxim artik yeter birdr bu var harcanan paralar ali koçun deil ali koç borç vermistir giderken alır bizim paramiz uyanin türkiyem 26 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.