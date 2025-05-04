Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi

Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi sonrası geleceğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Mourinho, ''Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz'' dedi.

04.05.2025 23:48
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisi sonrası geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

"KENDİ İÇ MESELELERİMİZİ BURDA KONUŞMAYACAĞIM"

Jose Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz." dedi. Portekizli teknik adam, "Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"NORMAL KARŞILIYORUM BU KÜLTÜRDE"

Açıklamalarına devam eden Portekizli antrenör, "Bana ve oyunculara yapılan reaksiyonları normal karşılıyorum bu kültürde. İşler beklendiği gibi olmadığında bu tarz tepkiler olabiliyor. Çünkü futbol bu, özellikle Türk futbolu. Bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam" dedi.

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Son Dakika Spor Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Hwr defasında süper ligi, Türk futbolunu, bizim futbol kültürümüzü ve en önemlisi hakemlerimiz iyi de olsa kötü de olsa eleştiriyor ama ne hikmetse hiç kendini eleştirniuor hatasını kabul etmiyor 19 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HAYDİ GİT GÜLE GÜLE POSTACI SANA. BEŞİNCİ YILDIZ GELDİ ASLAN CİMBOMA 3 1 Yanıtla
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