Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisi sonrası geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

"KENDİ İÇ MESELELERİMİZİ BURDA KONUŞMAYACAĞIM"

Jose Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz." dedi. Portekizli teknik adam, "Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"NORMAL KARŞILIYORUM BU KÜLTÜRDE"

Açıklamalarına devam eden Portekizli antrenör, "Bana ve oyunculara yapılan reaksiyonları normal karşılıyorum bu kültürde. İşler beklendiği gibi olmadığında bu tarz tepkiler olabiliyor. Çünkü futbol bu, özellikle Türk futbolu. Bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam" dedi.