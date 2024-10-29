Jose Mourinho "Premier Lig'e dönecek misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho "Premier Lig'e dönecek misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

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Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı karta ''Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek'' diyerek tepki göstermişti. İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Jose Mourinho'ya bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu. Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaline ''Asla gitmeyeceğim'' diyerek yanıt verdi.

29.10.2024 15:36  Güncelleme: 15:50
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Portekizli hoca, geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

O SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek." demişti. İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Jose Mourinho'ya bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu.

Sky Sports'a konuşan Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaliyle ilgili olarak, "Asla gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho "Premier Lig\'e dönecek misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Manchester United, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho 'Premier Lig'e dönecek misiniz?' sorusuna bakın ne cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Niye gitsinki buranın sütü daha kaymaklı 38 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TAZMİNATINI ALMADAN ASLA 36 9 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    orada mener kerizi yok ki 17 6 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    gidermi fenerbahçe den daha iyi inek gibi süt sağacağı yer varmı kaymakta çoktur:)) 6 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA NE İNGİLTERE SI HERKES BUNU TADINI ARTIK, CUKKACİ OLDUĞUNU, O BU SAATTEN SONRA ANCAK VE 7FENEV GIBI SIRADAN TAKIMLARDA 2.LİK İÇİN MUCADELE EDER KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY 4 8 Yanıtla
  • Ali Arat:
    chelse bugun cagirsin kosa kosa gider. arkasina bile bakmaz. 4 6 Yanıtla
  • Oooo:
    Galatasaray Morinho nun maaşına yardım eder Ali Koç lâ arayı sıcak tutarsa devamlı şampiyon olur 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    Ferhat nerde. yorum yapmamış bu habere. dün akşamdan beri hiç bir haber de yorumunu görmedim. 1 1 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Şu takımın yönetimine Aziz başkan gelecekti. Gözde transferleri yapacaktı. Salyacı gs liler yine ağlardı. Dua edin vizyonsuz Koç be Acun var yönetimde 0 0 Yanıtla
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