Jose Mourinho'dan gözdağı: Bu yıl neler olacağını göreceğiz - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan gözdağı: Bu yıl neler olacağını göreceğiz

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Jose Mourinho\'dan gözdağı: Bu yıl neler olacağını göreceğiz
23.07.2025 11:34
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Jose Mourinho\'dan gözdağı: Bu yıl neler olacağını göreceğiz
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Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, yeni sezon öncesi ülkesinin basınına verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu. Mourinho, ''Türkiye'de ilk yılım keşif yılıydı. Ne final oynadım, ne de kupa kazandım. Bu yıl neler olacağını göreceğiz'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de Canal 11'e verdiği kapsamlı röportajda futbolun günümüzdeki yapısından kendi kariyer yolculuğuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Futbola olan tutkusu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan Mourinho, "Bugünkü Mourinho ile 20 yıl önceki Mourinho arasında hiçbir fark yok. Bir sonraki maçı kazanmak istiyorum. İşimi çok seviyorum ve beni durduracak hiçbir sebep göremiyorum. Ailem de en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onlarla her zaman birlikte olamasam da bu fedakarlık bana canlı ve motive hissettiriyor" dedi.

Modern futbolun geçmişe göre çok daha karmaşık bir hal aldığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, teknik direktörlüğün kapsamının da değiştiğini belirterek "Bugün en önemli şey, üst düzey bir PR uzmanına sahip olmak. Çünkü dünya artık algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. Şimdi öyle değil. Artık en iyi olan, en çok algı yaratan kişi. Ben 2004'te Premier Lig'e geldim, o sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Saygısızlık anlamında söylemiyorum, bu bir gerçek. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor. Algılar yaratılıyor ve artık kazanmaktan daha önemli olan, 'şöyle oynamak', 'böyle görünmek'. Bu açıdan her şey kökten değişti" ifadelerini kullandı.

"BU YIL NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Kariyerinde kupa kazanamadığı ender takımlar arasında Tottenham'ın olduğunu hatırlatan Mourinho, sarı-lacivertli camiaya dair de "Burada kazanma baskısı mı var? Bu benim suçum. Çünkü geçmişte çok kez kazandım. Tottenham'da fazla süre kalmadım ama bir final oynayacaktım, finalden iki gün önce gönderildim. Roma'da kazandım ve ikinci bir Avrupa finaline çıktım. Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu" dedi. Fenerbahçe'de ilk sezonunu geride bırakan deneyimli hoca, "Fenerbahçe'de ilk yıl bir keşif yılıydı. Yeni bir dünyayı keşfetmek gibi. Anlamak için orada olmanız gerekiyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz" ifadelerini de kullandı.

"GYÖKERES FENERBAHÇE'YE GELMİYOR"

Transfer piyasası hakkında çıkan söylentiler ile ilgili de konuşan Portekizli, "Ne yazık ki Gyökeres'in geleceği yalan. İnanılmaz bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelmiyor. Transfer piyasası hakkında söylenen 3.400 yalandan biri, Viktor Gyökeres'in Fenerbahçe'ye geleceğiydi" dedi

Bir gün Portekiz'e geri döneceğini söyleyen Mourinho, "Bir gün kendimi tekrar Portekiz'de antrenörlük yaparken göreceğim. Ve bir gün Portekiz milli takımını çalıştıracağım. Portekiz'le ya da değil, bir Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Ama bu Portekiz milli takımıyla olmalı" dedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan gözdağı: Bu yıl neler olacağını göreceğiz - Son Dakika

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