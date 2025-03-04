Jose Mourinho\'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak

Havlama sesi gelmiyor artık

Mevlut Emre:

Bence o havlama gs de gelmeye başladı tutuştular yabanci hakemler de olsaydi hepten buna otururdunuz ama o zaman görürdüm osimen her mac penalti kulanabiliyirmudu yildiz diye aldığınız penalti dışında gol atamıyor cahiler