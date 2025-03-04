Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Mourinho'nun son toplantısında, ''Şu an önümüzde Avrupa var. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

04.03.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı büyük merak konusuyken Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor.

"4 PUAN DA KAPANACAK"

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı.

Sabah'ın haberine göre Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Jose Mourinho\'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oktay KUŞÇU:
    Galatasaray arifeyi gösterir bayramı göstermez bunu da böyle bilin boş heveslere kapılmayın. Çıkışımız Alanya maçı ile başlayacak! 23 23 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    tabi alın size kupa???????? 13 23 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Havlama sesi gelmiyor artık 20 7 Yanıtla
    Mevlut Emre:
    Bence o havlama gs de gelmeye başladı tutuştular yabanci hakemler de olsaydi hepten buna otururdunuz ama o zaman görürdüm osimen her mac penalti kulanabiliyirmudu yildiz diye aldığınız penalti dışında gol atamıyor cahiler 4 1
    Erol MARASLI:
    Artık o işleri fetö artıgı zıplayan maymuna bıraktık.bundan sonra o havlayacak 4 1
  • Haci1969:
    2 aydır yananlar vardı,ama şimdi gam tutuşmaya başladilar.Ortalık yangın alanina dönecek yakinda. 11 4 Yanıtla
  • atkamanos:
    Ya bu karaborsa bilet soruşturması yapılıp bahis reklamı takan takımın futbolcularının saçlarını sarıya boyamasının bir sebebi var mı altında bir çapanoğlu var gibi bakınız, Pogba sarı saç 11 2 Yanıtla
  • Cihan Yalçın:
    Gs üç kupadan birini alacak 6 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:15:37. #7.13#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.