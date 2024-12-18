Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma ayar - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma ayar

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesi takımına önemli uyarılarda bulundu. ''Öyle ya da böyle kazanalım'' diyen Mourinho, gereksiz kart görmekten ve takımı yalnız bırakmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Mourinho'nun ayrıca, ''Sezon sonunda biz şampiyon olacağız'' dediği öğrenildi.

18.12.2024 11:48
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Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, Eyüpspor öncesi yapılan son idman öncesi takımına uyarılarda bulundu.

TAKIMA AYAR VERDİ

Cuma günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Portekizli teknik adam, idman öncesi öğrencilerini etrafına toplayıp hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu.

Mourinho, "Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Eyüp mücadelesinden sonra lig araya girecek. Bu maçı kazanarak taraftarımıza yeni yıl hediyesi olarak 3 puan verin" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadronun daraldığına dikkat çekerek, "Bu dönemde gereksiz kart görmekten ve takımı yalnız bırakmaktan kaçınmanız şart. Bu konuda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eyüpspor maçını kazanırsanız, sonrasında 5-6 gün ailelerinizle vakit geçirip güzelce dinlenme ve futboldan uzaklaşma imkanınız olacak. Bu da size iyi gelecek. Daha önce de söylediğim gibi futboldaki en iyi terapi galip gelmektir." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mourinho'nun son olarak, "Gelinen noktada yarışın Galatasaray ile bizim aramızda geçeceği netleşti. Hepinize çok güveniyorum ve iddiamı tekrarlıyorum. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız." dediği öğrenildi.

Jose Mourinho\'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma ayar

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Eyüpspor, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma ayar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    Hakem müdahale etmezse (etmeme ihtimali yok) Eyüpspor rahat alır. 18 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Birşey olmaz Mourinho korkma GS şampiyon olacak 14 8 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    adam maç kaybediyor hâlâ sezon sonunda biz şampiyon olacağız diyor yaaaaa..adamı bi hastaneye iyi bir doktora götürün bari ... 11 7 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS:
    ahada yazıyom bu hafta kırmızı kart görecek fenev 9 6 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Bu Takımfa Bişey Olmaz Galatasaray'ı Hiçmi Örnek Almıyorsunuz Adamlar Nokta Atışı Transferler Yapıyolar Fenerbahçe Yönetimi Kadar Beceriksiz Bir Yönetim Daha Görülmemiş Sakın Biz Şampiyon Olacağız Diye Düşünmeyin Tarftarın Çektiği Çekip Giderseniz Çok İyi Olacak 6 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BU SEZONU KAYBETTİK SENEYE BAKALIM DİYECEK HALİ YOK. EYÜP ESKİ FENERLİ AS KALECİSİ OYNAMAZSA EYÜP KAYBETMEZ 6 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SEN SIKINTI YAPMA MORİNHO MAMA HAKEM ATANIRKEN TALİMATLARINA ALIP MAMA ÖYLE ÇİKAR. SEN U19 İLE DE ÇIKSAN FARKETMEZ 4 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Berke varsa 3 puan cepte marinyo sen rahat ol 2 4 Yanıtla
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