Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme

Jose Mourinho\'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme

Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. Maç hazırlıkları hakkında konuşan Mourinho, "Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz" dedi.

03.11.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU İŞ KARPUZA BENZER"

Maç hazırlıkları hakkında konuşan Mourinho, "Nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz, bilemiyorum ama takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR GERÇEK POTANSİYELİNDEN UZAK"

Trabzonspor'un durumunu değerlendiren Jose Mourinho, "Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı? Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim" dedi.

Jose Mourinho, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Tuncel:
    Laf ebeliği yapan bir komedyenden başka birsey degil 12 7 Yanıtla
  • onur pari:
    Burada şampiyon olamazsan o karpuzu münasip bir şekilde değerlendiriyorlar dikkat edilmeli. 7 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    AYNI KENDİSİ GİBİ İYİ SANIP ALDILAR KARPUZU İÇİ ÇÜRÜK ÇIKTI 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Evettt . Karpuz'a vurunca ses çıkarıyor. Morinho yeni anlamış . 3 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gerzek fb TS koyacak 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ağlama fener 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:54 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe kaçıyor Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe kaçıyor
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
11:30 Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 19:36:37. #1.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.