Jose Mourinho\'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lugano'yu 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 yendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, maçın oynandığı Stockholm Arena'nın zeminini sert sözlerle eleştirdi.

"BU ZEMİN KABUL EDİLEMEZ"

Maçtan önce mazeret sunmak istemediklerini belirten Mourinho, "Sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"KAMPA YETİŞEMEYEN OYUNCULARIMIZ VARDI"

Portekizli teknik adam, konuşmasının devamında "Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.