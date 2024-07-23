Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez

Jose Mourinho\'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandıkları Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın oynandığı Stockholm Arena'nın zeminini sert sözlerle eleştiren Portekizli teknik adam, "Sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez" dedi.

23.07.2024 23:50
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lugano'yu 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 yendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, maçın oynandığı Stockholm Arena'nın zeminini sert sözlerle eleştirdi.

"BU ZEMİN KABUL EDİLEMEZ"

Maçtan önce mazeret sunmak istemediklerini belirten Mourinho, "Sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"KAMPA YETİŞEMEYEN OYUNCULARIMIZ VARDI"

Portekizli teknik adam, konuşmasının devamında "Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Alpi: Ulan ilk maç daha hemen başlamış ağlamalara . 25 54 Yanıtla
    Bilişim Hurda: şampiyonlar liginde mi oynadığını sanıyor 0 0
  • Ankara null: aglamaya basladi huyundan suyundan dmkki gelen agliyor :)) daha cok aglatirlar seni 17 41 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: ağlamasına ihtiyacı yok kendini ispatlamış bir hoca ne yani eleştirmesin mi 22 7
  • Yavuz Yilmaz: Kıskançlık lar başlamış yine hiç bir zaman desteklemeyin birbiriniz i aman haaa sadece eleştiri ve fitne sokun kalbiniz bozuk. Tüm takimlarimiza Avrupa da başarılar dilerim 38 6 Yanıtla
  • Murat Saka: Bakıyorumda gs liler Fenerliden meraklı yorumlara geliyoruz aglamayın 27 8 Yanıtla
  • mukremin Akcer: fırsatçılar hazır bekliyormuş 15 5 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Ülkemizi temsil eden hangi takım olursa olsun. şampiyonlar liginde başarılar diliyorum. 9 1 Yanıtla
  • Maraz Işık: Mourinho çok büyük hocasın 6 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Türkiye stad tesis konusunda bir çok avrupa ülkesinden daha ileride daha iyi burdan Reis e teşekkürlerimi sunuyorum 2 2 Yanıtla

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