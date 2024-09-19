Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Portekizli antrenörün kafasındaki 11...

19.09.2024 15:20
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Mourinho bir mevki dışında kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göreDeneyimli çalıştırıcının 11'i şöyle;

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin,Dusan Tadic.

Mourinho'nun henüz karar vermediği tek bölge ise forvet. Deneyimli çalıştırıcı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri arasındaki son kararını maç günü verecek.

Jose Mourinho derbi 11\'ini netleştirdi

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Son Dakika Spor Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Cihan CANKAYA:
    Cimbom feneri parçalar 75 130 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Fenerin yedekler bile el saraya 5 atar bjk gibi 65 58 Yanıtla
  • Önal Çiftçi:
    Maç sonucu 0-0 :))) 18 55 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    İçimden bir ses çok sıkıcı geçicek gibi diyor 41 21 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Ben olsam cenkle başlarım 43 12 Yanıtla
  • Cosdan:
    Bence iyi bir derbi izleyeceğiz.gollü geçecek.el nesiri gol atacak. 21 15 Yanıtla
  • Oyku Sera:
    Hocam bilir işini 18 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Topunuz gelin fark etmez bize (GS) 6 10 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    "İşte Portekizli antrenörün kafasındaki 11..." derken ! Artık beyin okuma özelliği olan haberciler de mi var? 0 0 Yanıtla
  • Kayra Can:
    Karaborsadan para kazanamayacak gs çünkü seyircisi maça gelemiyor ?????? 0 0 Yanıtla
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