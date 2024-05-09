Son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıranve henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.
Ocak ayında Roma'dan ayrılan Portekizli teknik adam, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Mourinho; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yaptı. 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;
x3 Premier Lig
La Liga
x2 Serie A
X2 Portekiz Ligi
x2 Şampiyonlar Ligi
x2 UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
FA Cup
x2 Community Shield
x4 İngiltere Lig Kupası
Portekiz Kupası
Portekiz Süper Kupası
İtalya Kupası
İtalya Süper Kupası
Kral Kupası
İspanya Süper Kupası
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım - Son Dakika
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