Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım

Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen ve son olarak İtalyan takımı Roma'da görev yapan Jose Mourinho, emekli olacağı tarihi açıkladı. Mourinho, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

09.05.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıranve henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

2035 İLE 2040 ARASINDA EMEKLİ OLACAĞIM"

Ocak ayında Roma'dan ayrılan Portekizli teknik adam, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Mourinho; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yaptı. 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;

x3 Premier Lig

La Liga

x2 Serie A

X2 Portekiz Ligi

x2 Şampiyonlar Ligi

x2 UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

FA Cup

x2 Community Shield

x4 İngiltere Lig Kupası

Portekiz Kupası

Portekiz Süper Kupası

İtalya Kupası

İtalya Süper Kupası

Kral Kupası

İspanya Süper Kupası

Jose Mourinho, Real Madrid, Chelsea, Porto, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aslan null: Yaşayacağın belli değil bu ne eminlik arkadaş 0 0 Yanıtla

19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
18:01 Türkiye’nin kredi risk primi salgın öncesindeki seviyeleri gördü Türkiye'nin kredi risk primi salgın öncesindeki seviyeleri gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement