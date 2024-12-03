Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen ve geçen haftaki Inter maçında saha ortasında yere yığılan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtı.

YAŞANANLARDAN ÇOK ETKİLENMİŞ

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Portekizli teknik adamın, Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Mourinho'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi.

BOVE'NİN SON DURUMU

Floransa'daki Careggi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan 22 yaşındaki Bove'nin ikinci gecesini de sakin geçirdiği, iyileşme sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde kardiyoloji servisine çıkarılabileceği ifade edildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Bove'nin hastaneye vardığında düzenlenen ilk raporunda, genç oyuncunun rahatsızlığının sebebinin kalp durmasına yol açabilen "spesifik bir ventriküler taşikardi" türü olabileceği belirtildi.

Bu arada, Bove'nin Fiorentina'dan takım arkadaşları da soyunma odasından kendisini arayarak destek mesajlarını iletti.