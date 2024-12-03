Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı - Son Dakika
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Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'dan eski öğrencisi olan ve geçtiğimiz günlerde oynanan Inter karşılaşmasında sahanın ortasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcu Edoardo Bove'nin ailesine telefon açarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Portekizli teknik adam, Bove'nin son durumu hakkında da bilgi aldı.

03.12.2024 18:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen ve geçen haftaki Inter maçında saha ortasında yere yığılan Edoardo Bove'nin ailesine geçmiş olsun telefonu açtı.

YAŞANANLARDAN ÇOK ETKİLENMİŞ

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Portekizli teknik adamın, Roma'da bir dönem oyuncusu olan Bove'nin ailesini arayarak eski futbolcusunun durumuna ilişkin bilgi aldığı ifade edildi. Mourinho'nun Bove'nin yaşadıklarından çok etkilendiği ve şu an durumunun iyi olması sebebiyle rahatladığı kaydedildi.

Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

BOVE'NİN SON DURUMU

Floransa'daki Careggi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan 22 yaşındaki Bove'nin ikinci gecesini de sakin geçirdiği, iyileşme sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde kardiyoloji servisine çıkarılabileceği ifade edildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Bove'nin hastaneye vardığında düzenlenen ilk raporunda, genç oyuncunun rahatsızlığının sebebinin kalp durmasına yol açabilen "spesifik bir ventriküler taşikardi" türü olabileceği belirtildi.

Bu arada, Bove'nin Fiorentina'dan takım arkadaşları da soyunma odasından kendisini arayarak destek mesajlarını iletti.

Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

NE OLMUŞTU?

İtalya Serie A'nın 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında ev sahibi takımın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove, saha ortasında rahatsızlanmıştı.

İlk müdahalenin sahada yapıldığı Bove, ambulansla Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırılmış, maç tatil edilmişti. Bove'nin saha ortasında birden yere yığılması, saha ve tribündekiler başta olmak üzere herkesin endişelenmesine yol açmıştı.

Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı

Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina-Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

İtalya Serie A, Jose Mourinho, Inter Milan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Naz:
    ya abi bizene bundan 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Haber Yapmak Sizin İşiniz Fenerbahçe Beşiktaş Maçında Göreceğiz 7 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İnsanlık görevini yapmış. Haber yapılacak konu mu ? 4 0 Yanıtla
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