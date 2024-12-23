Jose Mourinho, Fenerbahçe\'de yaptığını Roma\'da da yapıyormuş

Spor

Roma'lı gazeteci Mattioli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan ekibinden kovuma sürecini ve yaşananları anlattı.

OYUN TARZI BEĞENİLMİYOMUŞ

Mattioli, "Friedkins (Roma'nın sahibi) onu daha o zaman kovmak istemişti ama Sportif Direktör Tiago Pinto karşı çıkmıştı. O son aylarda Roma çok kötüydü. Korkunç bir savunma, kısır bir hücum ve çok durağandı. Takım sahada neredey- se hiç hareket etmiyordu. Gol atmak imkânsız bir görev haline geldi. Hiç ruhları yoktu. Medya ve taraftarlar Mourinho'dan şikâyet etmeye başladı" dedi.

TAZMİNATINI ALMIŞ

Mattioli son olarak, "Mourinho taraftarların çoğunluğu tarafından çok sevilmeye devam etti ve bu yüzden Roma sahipleri onu durup dururken kovdukları için ağır eleştirilere maruz kaldı. Roma, Mourinho'nun kulüple olan sözleşmesinin sona erdiği sezon sonuna kadar ücretini ödedi" ifadelerini kullandı.