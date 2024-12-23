Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş

Geniş Video İzle

Roma'lı gazeteci Mattioli, Jose Mourinho'nun Roma'dan kovulma sürecini anlattı. Roma'nın kötü performansının, kısır hücumlarının ve durağan oyununun Mourinho'nun yönetimine bağlandığını belirten Mattioli, "Takım sahada neredeyse hiç hareket etmiyordu. Gol atmak imkânsız bir görev haline geldi. Hiç ruhları yoktu" dedi.

23.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma'lı gazeteci Mattioli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan ekibinden kovuma sürecini ve yaşananları anlattı.

OYUN TARZI BEĞENİLMİYOMUŞ

Mattioli, "Friedkins (Roma'nın sahibi) onu daha o zaman kovmak istemişti ama Sportif Direktör Tiago Pinto karşı çıkmıştı. O son aylarda Roma çok kötüydü. Korkunç bir savunma, kısır bir hücum ve çok durağandı. Takım sahada neredey- se hiç hareket etmiyordu. Gol atmak imkânsız bir görev haline geldi. Hiç ruhları yoktu. Medya ve taraftarlar Mourinho'dan şikâyet etmeye başladı" dedi.

TAZMİNATINI ALMIŞ

Mattioli son olarak, "Mourinho taraftarların çoğunluğu tarafından çok sevilmeye devam etti ve bu yüzden Roma sahipleri onu durup dururken kovdukları için ağır eleştirilere maruz kaldı. Roma, Mourinho'nun kulüple olan sözleşmesinin sona erdiği sezon sonuna kadar ücretini ödedi" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe\'de yaptığını Roma\'da da yapıyormuş

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Beşiktaş brochorstu 3 milyon euro ödeyip gönderdi. Fenevbahçe mourinhoyu göndermek için 30 milyon euro ödemek zorunda. 4 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç seçim yarışında aziz yıldırımın gölgesinde kalmamak için onun vaatlerini çaldı. Mouronhoyu ondan once kendi getirdi. Oysa diyebilirdi ismail karttalla devam edeğim. ismail hoca başarılı. 99 puan topladı demeliydi. Mourınhonun gelişi galatasarayın şampiyonluğundan cok konuşuldu öyle mi? nasıl övünüyordunuz. Bu kafayla devam. 2 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Roma da konferans kupası kazandı bu adam nankör lük yapmasınlar 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.