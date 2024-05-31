Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Koç'un bu transferi bitirmesi başkanlık seçimi öncesi "Aziz Yıldırım'a büyük çalım" olarak nitelendirildi.

31.05.2024 10:34
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • İskender Asyalı: Gel hoze gel sana burada sarı kırmızı süprizleriniz var 29 14 Yanıtla
  • Ankara null: okan buruk bunuda yer tazminat alip gonderir cok eglenecegiz cokkk :))) 2024-25 sampiyon galatasaray belli oldu simdiden 21 2 Yanıtla
  • İbrahim Binici: Şimdi asıl soru şu. Şampiyon olamazsa gönderecekler mi? 19 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Galatasaray olduğu sürece 2.ler hersene teknik direktör değiştirir;)))) 15 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Fenerin yönetimi hakikaten sıkıntılı Ali koç ne yaşıyor kendi kendine nasıl bir psikolojiye sahip yaptığı hareketler söylemler anlam veremiyorum şimdide Aziz yıldırımın projelerini taklit ediyor. 11 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: önemli olan bu hocanın istediği futbolcular alınacakmı 1 0 Yanıtla

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