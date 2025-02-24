Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika
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Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor

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Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile 3. kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Daha önce Real Madrid ve Chelsea ile sarı-kırmızılılara konuk olan Mourinho, bu kez Fenerbahçe ile Galatasaray deplasmanına çıkacak.

24.02.2025 10:53
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Bütün ülkenin haftalardır beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak.

DAHA ÖNCE GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Mourinho, Galatasaray ile daha önce farklı takımlarda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda karşı karşıya gelmişti. Portekizli teknik adam daha önce Real Madrid ile sarı kırmızılara konuk olurken 9 Nisan 2013'te oynanan maçı 3-2 kaybetmişti. 26 Şubat 2014'te ise Chelsea ile karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

3. KEZ DEPLASMANA ÇIKACAK

Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Mou, bugün ise bu durumu değiştirmeye çalışacak. Galatasaray'ı kendi sahasında yenip hem bu istatistiği değiştirmek hem de Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmek için savaşacak.

Jose Mourinho Galatasaray\'a karş bir ilki başarmak istiyor

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Son Dakika Spor Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Yalçın:
    jose baba akşam 6sa5ayi 4licek 24 32 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    elüne verip gonderecez yine 17 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasarayın kocası olamaz fenerbahçe o iş BEŞİKTAŞIN az alkmarın ve diğer avrupa takımlarının işi fenerbahçe büyük maçların takımı değildir biz ikisinide pompalıyoruz 2 22 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    alışkın o yine çakar göndeririz evine. 15 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bugün cehennem olup yağıcaz cincona 4_1 8 8 Yanıtla
  • Casper:
    Bom Bom Bom yapacak gs 7 4 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hiç derbi galibiyeti yokki =) 7 3 Yanıtla
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