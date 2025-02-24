Bütün ülkenin haftalardır beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak.
Mourinho, Galatasaray ile daha önce farklı takımlarda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda karşı karşıya gelmişti. Portekizli teknik adam daha önce Real Madrid ile sarı kırmızılara konuk olurken 9 Nisan 2013'te oynanan maçı 3-2 kaybetmişti. 26 Şubat 2014'te ise Chelsea ile karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.
Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Mou, bugün ise bu durumu değiştirmeye çalışacak. Galatasaray'ı kendi sahasında yenip hem bu istatistiği değiştirmek hem de Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmek için savaşacak.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika
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