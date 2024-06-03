Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem - Son Dakika
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Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın Türkiye Ligi'ni daha fazla takip edeceğini belirten Mourinho, " Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem" ifadelerini kullandı.

03.06.2024 15:06  Güncelleme: 15:30
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Düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'i daha önce de takip ettiğini belirten Mourinho, "Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem" dedi.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım.

Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem

"FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM!"

Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem.

Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem

"ÇOK İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli"

Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem

İsmail Kartal, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Yargı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho yargı dağıttı: Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse iki kere düşünmem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Yazık. Her yerden kovula kovula fenerbahçeye kadar düştü. Artık morinho istifa diye tezahurat yapamazsınız. Çünkü istifa etmiyor. Alacaklarının hepsini almadan kesinlikle gitmiyor. 23 13 Yanıtla
  • Davut Çağlar: amma haber yaptınız yeter 6 5 Yanıtla
  • Özden Eyr: Yahu şu feneri ne haber yapıp duruyorsunuz sürekli bıktık da 0 0 Yanıtla
  • İlhan İnan: 47 milyonu cebe indirince fenerde avrupa seviyesini görmüş! 0 0 Yanıtla

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