Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak - Son Dakika
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Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Göztepe maçını tribünden izleyecek. TFF'nin kuralına göre, bir sezonda toplam 4 sarı kart gören teknik adam, takımının bir sonraki resmi maçında görev alamaz.

20.01.2025 13:35
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Göztepe maçını tribünden takip edecek.

Jose Mourinho'nun daha önce sarı kart gördüğü maçlar;

  • 1-0 Adana Demirspor
  • 2-0 Antalyaspor
  • 3-2 Trabzonspor

TFF'NİN KURALI

Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."

Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak

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Son Dakika Spor Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    fenerbahçe bu sene şampiyon not BEŞİKTAŞLIYIM 30 39 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Ferhat eser BEŞİKTAŞ'ı kullanarak aklınca tuttuğu takım Fenerbahçe için iyilik yaptığını zanneden adamolamamış boş biridir. Eski zamanlarda da "tek büyük Fenerbahçe" yazan biriydi. Küfürleri BEŞİKTAŞ'a ettirir. Lütfen korkak yüzünden 100 yıllık kulüplere ve özellikle de BEŞİKTAŞ'a kötü söz söylemeyin. Çok rahatsız oluyorum. 49 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    haAHAHAHhahahahaha eziktaslılar birbirine girdi kcğa oturma ve zakzo kavgası çıktı :D:D:D:D::DD:D 30 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat malı geçen sezon da aynısını söylüyordun. Önceleri 8taş diye anırıp durur. 8taş yarıştan kopunca şikebahçeyi desteklemeye başlar bu dönek. 21 11 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sliler mi 8taşlılar mı daha ml ben çözemedim :D 8taşın desteğine mi kaldık biz loser ezik yok size para, sen git önce 6syi yen, sonra gel bizi ylmaya 15 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kafayı yedi burada :)) 12 2 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ah ferhat ah keşke çocukluğuna dair anıları öğrenmeseydim, acıdım sana keşke gelmeseydi bunlar başına, suç sende değil o inşaatı senin top oynadığın yere dikende:):) 9 3 Yanıtla
  • Almila Arya:
    yeni bilgi ferhat harbi g.. ö tmüş 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    metinalifeyyaz Biz fenerbahçe için ne düşünüyorsak onlarda BEŞİKTAŞ için aynı şeyi düşünüyor yaprağım 0 11 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin aslında babası da belli degil arkadaşlar kinamayin 8 3 Yanıtla
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