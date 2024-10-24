Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı - Son Dakika
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Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları maç öncesinde İngiliz kanalına verdiği röportajda sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de son on yıldır şampiyon olamamasının sebebinin hakem kararları olduğunu açıkladı.

24.10.2024 16:55
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Fenerbahçe Teknik Direkötörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Manchester United karşılaşması öncesinde İngiliz kanalı TNT'ye röportaj verdiği röportajda Türkiye'de Fenerbahçe'nin hakem kararlarından ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

"SÜPER LİG'DE O GOLÜ SADECE FENERBAHÇE YERDİ"

Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olduğu sırada İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Jose Mourinho "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı" ifadelerini kullandı.

"10 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİNİN SEBEBİ HAKEMLER"

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var" diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.

Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe\'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, İngiliz kanalında Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • cml svk:
    Baktı bekleneni veremiyor Ali Koç gibi hakemleri bahane ediyor 5 4 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    VAH SANA VAH. KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKARMIŞ. F.BAHCE BAŞKANI, ALİ DAVAR ! GETİRDİĞİ ÇIKTI,, MOOZEE MORKOYUN ÇIKTI. İKİSİDE MEE LİYORLAR.. SUNLARA BİRAZ ARPA SAMAN VERİN. 4 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fetö bittikten sonra şampiyon olmayan tek takım fenerbahçe Fetöbahçeliler. 5 4 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    Fener(Morinho) ağlama.... ???? 3 5 Yanıtla
  • Halil ARI:
    Koca morinho demezler mi adama hoca sen geli kaç gün oldu da 10 yılı anlattın lafontenden masallar 4 3 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    uyutmaya devam 3 2 Yanıtla
  • Engin:
    Adam haklı 4 1 Yanıtla
  • Furkan Solak:
    Aynen kanka 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç: Cocu tam hayalimdeki teknik direktör. Advocaat işe uzun süre çalışmayı planlıyorum. Vitor pereriayı yarım kalan görevini tamamlaması için getirdik. Jorge jesus fenerbahçeyi seçti. Hazır mısınız.Özlenen şampiyonluğa ulaşacağız. Camiamızın evladı olan ismail kartala güvenimiz tam. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden olan Jose Morinhoyu getirdik. Bu imza gelecek başarılarımızın ve şampiyonluklarımızın müjdesidir. 2 2 Yanıtla
  • Aytekin Nebile Küpüç:
    Hakemler de sen ne yapıyorsun hakemleri de yenmen gerekiyor futbolda futbol oynatmıyor sun mahalle maçı izletiyor sun bize hayırdır 1 2 Yanıtla
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