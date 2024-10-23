Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde\'nin sezonu kapattığını duyurdu

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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin son durumu ile ilgili de konuştu.

"SEZONU KAPATTI"

Oosterwolde hakkında konuşan Mourinho, "Jayden için olumlu değilim. Bu sezon maç oynamasını beklemiyorum. Mayıs ayında birkaç maç oynarsa bu benim için ekstra olur ancak pek iyimser değilim. Ligde elimizde Kostic ve Levent var ve onlarla devam etmemiz gerekiyor. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz durum bu" dedi.