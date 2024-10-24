Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho kırmızı kart gördü

Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho kırmızı kart gördü

Manchester United'ı konuk eden Fenerbahçe, 57. dakikada Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Penaltı kararı çıkmayan pozisyon sonrası hakem itiraz eden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kırmızı kart gördü.

24.10.2024 23:27
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'i konuk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ve ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda bu golün sevinci yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho, oyundan atıldı. 57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR ile konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

Jose Mourinho kırmızı kart gördü
GÖRÜNTÜ: TRT 1

Manchester United, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho kırmızı kart gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mauro Sicardi:
    orası Avrupa Türkiye değil algıcılar 28 20 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SAHTEKAR SAMUEL OSAİ YÜZÜNDEN MORİNHO GAZA GELDİ AŞIRI İTİRAZ ETTİ GEREKSİZ BİR KIRMIZI YEDİ 25 13 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ağlamayı meslek edinmişler 18 17 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Türkiye de olsa darbe falan yapmaya kalkarsınız alın size yabancı hakem 17 12 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe kendi evinde olmasına rağmen geniş kadrosuna rağmen çok başarısız bir futbol oynadı Beşiktaş deplasmanda galibiyetle Mourinho istifa 8 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAKLACI REZİL TAKIM HIC UTANMA YOK 8 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Show Zamanı 5 10 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Hakem fetöcüydü 6 1 Yanıtla
  • selman namles:
    Adam kalecinin kurtarışlarina şaşırıyor, nesri olsa ligde bu kadar geride olmazdık eyt takımı olduk 0 0 Yanıtla
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