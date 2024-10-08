Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho hakkında da konuşan Ilıcalı, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho'nun tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor" dedi.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho neden mutsuz? Sebebini Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?