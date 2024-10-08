Jose Mourinho neden mutsuz? Sebebini Acun Ilıcalı açıkladı

Spor

Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERDEN MUTSUZ"

Jose Mourinho hakkında da konuşan Ilıcalı, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho'nun tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor" dedi.