Jose Mourinho\'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

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Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli yönetimden talep ettiği ilk şey de ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELECEK

Jose Mourinho'nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

FRED, DZEKO VE JESUS'U ARADI

Fanatik'te yer alan habere göre, Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

"KİMSEYİ SATMAYIN"

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" dediği de öğrenildi.