Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum - Son Dakika
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Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile iki yıllık anlaşma sağladı. Mourinho'nun, sarı-lacivertli takımdan iki futbolcuyla görüştüğü ve yönetime, "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

01.06.2024 12:04
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Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli yönetimden talep ettiği ilk şey de ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELECEK

Jose Mourinho'nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

FRED, DZEKO VE JESUS'U ARADI

Fanatik'te yer alan habere göre, Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

"KİMSEYİ SATMAYIN"

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" dediği de öğrenildi.

Jose Mourinho\'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Paul Walker: tazminatların efendisi geliyooorr hoş geliyorrr 40 20 Yanıtla
    Ümmet Güzel: parasını sen mi veriyon niye dert oldu dayi 41 14
  • Saim Dolanbay: Başarılar Mourinho. 42 15 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Satsada alan yok mayk rahat ol sen;))) 25 19 Yanıtla
  • Okan: sir ismaile ayıp ettiniz hani hakkınız yenilerek şampiyon olmuştu gs 15 8 Yanıtla
  • Ankara null: kulup batti :(( 15 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Babanız BEŞİKTAŞI da yakından görmek istiyormusun gerci sen mağlubiyeti seneler önce chelseanin başındayken tatmistın devamı süperlig de 10 10 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Alt cılar yaşadınız, Artık Fener maçlarına 2.5 alt oynarsınız. 14 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Hersey güzelde mhk ne olacak tff ne olucak. Bunlar büyük soru işareti 4 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Pahalı diyordum ama İsmail Kartal ekibiyle Mourinho ekibi arasında 15 milyon Euro varmış. Fener o parayı Cengiz'e vermişti geçen sene. 8 1 Yanıtla
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