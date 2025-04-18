Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefi için önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Ağustos 2023'te kadrosuna kattığı Dominik Livakovic ile sezon sonunda vedalaşabilir. Fenerbahçe'nin Hırvat eldiven için teklif gelmesi durumunda satışına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
Mourinho'nun da Livakovic'in gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği iddia edildi. 30 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun dünyaca ünlü bir kaleci transferi için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho onay verdi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık - Son Dakika
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