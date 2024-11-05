Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere sarı-lacivertlilerden 5 ismi PFDK'ya sevk etti. Portekizli teknik adamın 3 farklı maddeden sevk edilmesi dikkat çekerken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı.

05.11.2024 22:25
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN 5 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere 5 isim PFDK'ya sevk edildi.Mourinho'nun 3 farklı maddeden sevk edilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı.

İşte o isimler;

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
  • Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı
  • Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan
  • Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko
  • Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic
  • Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili sevk açıklaması şu şekilde;

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI'nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Jose Mourinho PFDK\'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Doğan, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Utanmaz adam gelir gelmez fenerbahçe camiasının çirkefliğine ayak uydurdu. 101 13 Yanıtla
  • Sergen:
    Terim olsa sezon sonuna kadar ceza alırdı ama Mou'nun büyük bir ceza almasını beklemiyorum ve ilgilenmiyorum. Fakat FB büyüklüğünü göstersin, Türkiye'yi aşağıladığı küçük gösterdiği ve TS oyuncuna hakaaretettiği için özür diletsinler. 67 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    CEZA VEREMEZ BU YAPI 50 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adam takla attı diye pfdk'ya sevk ediliyor DÜNYA BU REZALETİ DUYSUN 19 28 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Az bile 21 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şımarık 17 5 Yanıtla
  • Alpi:
    MACUN SEN BARDAĞI TAŞIRDIN :)) 18 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    İbonun zoruna gitmiş 5 5 Yanıtla
  • Mustafa Demir:
    neden ? 6 3 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Tam bir rezillik utanmazlar ağlanacak halimize gülüyoruz 2 1 Yanıtla
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