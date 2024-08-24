Jose Mourinho, Samet Akaydın\'ın kalmasını istiyor

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Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye yollayan Fenerbahçe'de ilk 11'de şekillenmeye başladı.

MOURINHO KARARINI VERDİ

Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği oyuncular arasında Samet Akaydin da bulunuyor. Mourinho, Samet'e önümüzdeki maçlarda şans vereceğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.