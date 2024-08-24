Jose Mourinho, Samet Akaydın\'ın kalmasını istiyor

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye yollayan Fenerbahçe'de ilk 11'de şekillenmeye başladı.
Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği oyuncular arasında Samet Akaydin da bulunuyor. Mourinho, Samet'e önümüzdeki maçlarda şans vereceğini söyledi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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