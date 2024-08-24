Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor

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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan oyuncular arasında yer alan Samet Akaydın, teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı. Mourinho'nun, Akaydın'a önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

24.08.2024 15:26  Güncelleme: 15:35
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Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye yollayan Fenerbahçe'de ilk 11'de şekillenmeye başladı.

MOURINHO KARARINI VERDİ

Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği oyuncular arasında Samet Akaydin da bulunuyor. Mourinho, Samet'e önümüzdeki maçlarda şans vereceğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Jose Mourinho, Samet Akaydın\'ın kalmasını istiyor

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol MARASLI: Gönderin gitsin kritik ve direk sonuca etki eden hatalar yapıyor. 22 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: SAMET GIBI KRIYATIF, AURASI YUKSEK KENDI KALESINDE GOLCU BIR ELEMAN GONDERILIR MI, 16 3 Yanıtla
  • Deutschland: harbiden şaka mı yapiyor kovulmak için zemin mi hazırlıyor nasıl transferler nasıl vizyon anlamak imkansız 12 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: karganın yorumunu merak ediyoruz ;)) 5 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Portekiz maçında müthiş bir oyun sergilemişti efsane 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: GONDERILMESI BÜYÜK HATA OKUR SANET, SERDAR AZIZ VE NECİP DE (SARTLAR ZORLANARAK) ALIN.ALI VE 3 LU DEFANS OYNANMALI 3 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: samet ,krunic ,zach ,mert muldur ve luan peres derhal gönderilmeli. sonrasinda tadic de. 6 1 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç: Morin ne görmüştü beğendi bunu anlamıyorum ya biz başka birini izliyoruz yada bunlar başka bakıyor olaylara becao oynamıyor Samet diyor hayırlı işler bol kazançlar 6 1 Yanıtla
  • Enver Atabey: Samet, kulübe büyü yapmış 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Efsane kapa pedro noldu 0 0 Yanıtla

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