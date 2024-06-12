Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak. 1 ay sürecek EURO 2024'te şampiyon, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyon öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.
Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Portekizli teknik adam, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini ve turnuvadaki sürpriz takımların ise İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya olacağını söyledi.
Turnuvadaki bireysel ödüller hakkında da tahminde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı yönünde görüş bildirdi. 61 yaşındaki Mourinho, Ballon d'OR tahmini için ise Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.
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