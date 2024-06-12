Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti - Son Dakika
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Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Futbol Takımı'mızın da boy göstereceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak takım için tahminde bulundu. Mourinho, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak kendi ülkesi Portekiz'i gösterdi. 61 yaşındaki teknik adam, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini de söyledi.

12.06.2024 17:27
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A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak. 1 ay sürecek EURO 2024'te şampiyon, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyon öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ PORTEKİZ

Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Portekizli teknik adam, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini ve turnuvadaki sürpriz takımların ise İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya olacağını söyledi.

Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

BİREYSEL ÖDÜLLER İÇİN DE İSİM VERDİ

Turnuvadaki bireysel ödüller hakkında da tahminde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı yönünde görüş bildirdi. 61 yaşındaki Mourinho, Ballon d'OR tahmini için ise Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.

Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

A Milli Futbol Takımı, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökhan Akyil: Cok beklersiniz....Şampiyon 2025 Galatasaray 21 38 Yanıtla
    Ayberk Yıldırım: Kardeşş konu çok farklı, orada şike yok:) 59 17 mustafa sagdic: vay zurna vat 7 7 Emre Akcay: Şike bahçe adı genel kurulda kesınleşmiş olsada galatasaraya halen şikeci diyenleri genel kurulu tekrar dinlemeye davef edıyorum.avrupa bile 2 sene şikeden almadığı takım cıkıp 102 puanlı şampiyona laf edıyor puhahah 1 2 Mahmut Karakuş: la git bi bayıl hahah 0 0
  • Alper Teker: Şampiyon Türkiye… 20 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Portekizin şampiyon olma şansı hamsisporun şampiyon olma şansı kadar zayıf fransa şampiyon olur tahminimce 9 10 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Ferhat kendine iş bul 9 5
  • Burak Sezgin: Şampiyon İngiltere olur turnuvanın oyuncusu phil foden olur 4 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Türkiye 7 Portekiz 7 cekya 3 Gürcistan 0 demedi demeyin 5 0 Yanıtla

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