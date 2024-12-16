Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçta, Jose Mourinho'nun yaptığı değişiklikler Sergen Yalçın'ı şaşırttı. Yalçın, karşılaşmayı yorumlarken Mourinho'nun İrfan Can-Tadic değişikliğini eleştirdi ve ''Böyle saçma bir değişiklik hiç görmedim'' dedi.

16.12.2024 09:59
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı yorumlayan Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun maç içinde takıma müdahaleleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU KADAR SAÇMA DEĞİŞİKLİK GÖRMEDİM"

Yapılan değişiklikleri eleştiren Sergen, "İrfan Can ilk yarı iyi oynuyor, topu tutuyor, ikililere de giriyor. Fenerbahçe ilk yarı koşu ve mücadele açısından iyilerdi. İkinci yarı başlayalı daha 7-8 dakika olmuş. İrfan Can-Tadic hamlesi neden? 1-1 olur anlarım, mağlup olursun yine anlarım oyuncu kötü oynuyordur. 1-0 galipsin, rakip 10 kişi kalmış, Maximin'i zorlunlu sokuyorsun sakatlıktan... İrfan Can-Tadic değişikliği neden mesela. Ben bu kadar saçma bir değişiklik daha hiç görmedim. Hiç görmedim! Devrede çıkart o zaman. Benim en sevmediğim şey, çok nadir yaparım o işi, 45'te değil 48'de oyuncu değiştiriyorlar mesela. 48'de çıkartacağın oyuncuyu çıkartsana devrede. 52'de çıkaracağın oyuncuyu devrede çıkar. Niye 6-7 dakika daha oynatıyorsun.

İrfan Can Kahveci'nin suratını gördünüz mü, nasıldı? Osayi-Mert değişikliği neydi mesela? Onu hiç anlamadım zaten ne anlamı vardı?

3 tane oyuncu hakkını 65'te falan kapatıyorsun, yarım saatlik bölümü oyuncu değiştirme hakkın olmadan oynuyorsun. Bir oyuncun sakatlanıyor. Başakşehir bir yüzde 100 pozisyonu atamadı, o golü atsaydı belki de maç 2-2 bitecekti. Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaktın insanlara.

Bu kadar tecrübeli bir teknik direktör böyle hatalar yapar mı? Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaktın insanlara. Bu kadar tecrübeli bir teknik direktör böyle hatalar yapar mı?" dedi.

Jose Mourinho, Sergen Yalçın\'ı şaşkına çevirdi

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kont Almasi:
    Adam ne yaparım da kendini kovdururum derdinde... Fenerbahçe adamın umrunda değil zaten... 13 2 Yanıtla
  • deyvani10 :
    yüzde yüz hakli. ancak aptal bir hoca daha maca 30 dk varken böyle 5 oyuncuyu değiştirir 11 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    İsmail Kartal’ı geldiği 3 dönemde de desteklemedim oyunu okuyamıyor oyuncu değişikliği yapamıyor diye ama inanın bana şuan Mourinho gitse Kartal gelse hiç üzülmem… 12 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Dün akşam ben başka maç izledim herhalde.irfan açılarını elleriyel düzlemekten futbolmu oynadı.tadiç girdi gol asisti yaptı.irfan bu şekilde devam ederse zor kadroya girer 3 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Basaksehirin pozisyonunda piatek becao dan seken topu eliyle aliyor. Golu atsada iptal olurdu zaten. 1 0 Yanıtla
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