Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş

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Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho'nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği dudak uçuklatan teklifi açıkladı.

SUUDİ ARASBİSTAN'DAN 150 MİLYON EURO

Ünlü futbol menajeri Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yeni yükselen bir takımın Mourinho'ya Fenerbahçe'ye imza atmadan önce teklif yaptığını söyledi. GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan takımının Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif yaptığını iddia etti. Mourinho'nun ise bu teklifi reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini ifade etti.

REDDETME SEBEBİ VE FENERBAHÇE TERCİHİ

Becali, Mourinho'nun teklifi reddetme sebebini ve Fenerbahçe'yi seçme sebebini ise "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım" sözleriyle aktardı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 17 resmi maçta görev yapan 61 yaşındaki teknik direktör, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.