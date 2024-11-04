Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho'nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği dudak uçuklatan teklifi açıkladı.
Ünlü futbol menajeri Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yeni yükselen bir takımın Mourinho'ya Fenerbahçe'ye imza atmadan önce teklif yaptığını söyledi. GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan takımının Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif yaptığını iddia etti. Mourinho'nun ise bu teklifi reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini ifade etti.
Becali, Mourinho'nun teklifi reddetme sebebini ve Fenerbahçe'yi seçme sebebini ise "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım" sözleriyle aktardı.
Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 17 resmi maçta görev yapan 61 yaşındaki teknik direktör, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş - Son Dakika
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