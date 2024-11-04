Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş

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Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan Romanyalı futbol menajeri Giovanni Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıl için 150 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

04.11.2024 18:06
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Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho'nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği dudak uçuklatan teklifi açıkladı.

SUUDİ ARASBİSTAN'DAN 150 MİLYON EURO

Ünlü futbol menajeri Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yeni yükselen bir takımın Mourinho'ya Fenerbahçe'ye imza atmadan önce teklif yaptığını söyledi. GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan takımının Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif yaptığını iddia etti. Mourinho'nun ise bu teklifi reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini ifade etti.

REDDETME SEBEBİ VE FENERBAHÇE TERCİHİ

Becali, Mourinho'nun teklifi reddetme sebebini ve Fenerbahçe'yi seçme sebebini ise "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım" sözleriyle aktardı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 17 resmi maçta görev yapan 61 yaşındaki teknik direktör, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Siyahpeynir null:
    Hassikome inandık biz de 33 7 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Arabistan paraları dağıtana kadar Gazze ve Yemen için yardımda bulunsun 28 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Geldiğime pişmanım" deyip Türkiye'yi kötüler şekilde cümle kuran hiç bir yabancı TD gelmedi bu ülkeye . İsminin büyük olması karakterinin büyük olduğunu göstermez . Tazminatör dür kısaca . 16 8 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk:
    Jose bizi İsmail Kartal a emanet et ve git 5 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ??????dabi dabi 5 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Kesin öyledir tamam taaamamm inandık inandık 4 6 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    yav he heeeeee. 1 6 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    ???????????? 2 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gereksiz şahıs 1 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    yalan hep seneye orada 1 3 Yanıtla
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