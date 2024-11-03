Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u Sofyan Amrabat'ın son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, golden sonra adeta sevinçten çıldırdı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın golünün ardından takımıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı ve sahaya girdi. Portekizli teknik adam, ilk anda golü kaleci Dominik Livakovic ile golü kutladı. Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.
Trabzon deplasmanında çok kritik bir 3 puan kazanan Fenerbahçe'de Mourinho, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da büyük bir sevinç yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının yumruğunu havaya kaldırarak ve zıplayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü - Son Dakika
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