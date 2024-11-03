Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü

Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın golünün ardından sevinçten çılgına döndü.

03.11.2024 21:31
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u Sofyan Amrabat'ın son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, golden sonra adeta sevinçten çıldırdı.

MOURINHO SAHAYA DALDI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın golünün ardından takımıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı ve sahaya girdi. Portekizli teknik adam, ilk anda golü kaleci Dominik Livakovic ile golü kutladı. Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.

Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ BİTİNCE DE HAVAYA UÇTU

Trabzon deplasmanında çok kritik bir 3 puan kazanan Fenerbahçe'de Mourinho, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da büyük bir sevinç yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının yumruğunu havaya kaldırarak ve zıplayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndü

Trendyol Süper Lig, Sofyan Amrabat, Jose Mourinho, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bilişim Hurda:
    sahadaki kötü futbolu görünce anladım SEN BU LİG'E FAZKASIN GALATASARAY 71 35 Yanıtla
  • Alpi:
    DONSUZ FEROŞŞŞ PİYASAYA ÇIKMIŞ ÇAKMA DELİK. ANLIIIII:))) 88 16 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Annnesini zikltiim Ferhat eser 78 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray ve hakemzon inliyorrrrr hahaha :))))))) 45 44 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ne kadar Ezik olduğu her halinden belli ediyor zavallı 42 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraya kayan kayana kayak merkezi mübarek :)) 24 21 Yanıtla
  • Baluga:
    Hamsispor TFF.1 ligde mücadele etmelidir 28 12 Yanıtla
  • Alpi:
    FEROŞ MAYIS AYINDA TRANS AMELİYATI OLACAK ŞİMDİDEN SÖYLİYİM KOD ADI FERİHA SALINCAKÇININ :)))) KÜÇÜK TAKIMIN KÜÇÜK TARAFTARI SENİ GİDİ ANTEN 40 0 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhat eserin annnnnsini ben zkiyorummmmm 39 1 Yanıtla
  • Alpi:
    GALATASARAYIN AÇTIĞI DİKİŞ TUTMAZ :)) TANGALI KUCAKTA SALLANAN JİMNASTİKÇİLER 35 3 Yanıtla
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