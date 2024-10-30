Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesi Bright Osayi-Samuel hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son oynanan Bodrumspor maçında bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel, Mourinho'nun sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.

30.10.2024 11:52
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel'e kötü haber geldi.

Portekizli antrenör Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.

KALEMİNİ KIRDI

Mourinho Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" demişti. Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.

Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı

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Son Dakika Spor Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Trabzon'a götürmeye got umuz yemiyor diyemiyorlar. ?????? 123 95 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Fenerbahçenin başına morunyo bela oldu göndersen para yok dursa huzur yok aynı Türkiye'nin başına Suriye Iraklı bela olduğu gibi bir türlü gonderemiyoruz 55 30 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    99 puan 99 gol atan takımın teknik direktörü gönderirsen takımı batırırsın 55 13 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ya ne pas vermediği için muhabbeti. Geçen sene Trabzon'da taraftarı dövdüğü için bu sene oraya götürmuyorlar bu kadar basit 52 14 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    müsait sahtekarlıktan başka bir şey yaptığı yok oynamıyor devamlı kendini yere atıyor Avrupa maçında onun yüzünden morinho kırmızı kart gördü 25 8 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ferhat ın da mağlup olunca gururu kırıldı :) 16 3 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Uzun sure oynamayan futbolcularda genelde bir kendini gosterme cabasi var. Osayi cok iyi niyetli bir futbolcu ama hem ManU hem Bodrum macinda yapti bunu ve tepki cekti. Mourinho hakli ama ustunun cizildigini dusunmuyorum. Hele bencillik yapti diye bir cumle agzindan cikmadi Mou’nun. Bu haberi herkesin hayrina olacak sekilde de yapabilirsiniz ama yapmiyorsunuz iste. Aynisi Irfan’da da var su anda. Osayi ve Irfan oynadigi zaman FB daha hareketli. Tadic futbolu biliyor ve herseyi dogru yapiyor olabilir ki oyle degil. O zaman bu bilgisini kendinden sonra gelene ogretecek ve yetistirecek. Avrupa kuluplerinde bu is boyle. 15 4 Yanıtla
  • ismail emiral:
    devletin polisi var koruması var, ne yapacak yani taraftar aşağı inip adamı mı dövecek. bu haberin de doğru olduğunu düşünmüyorum. 12 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Osainin bu kulüpte yeri yok. Hemen gitisin nereye gidiyorsa. O pasları kendini kovdurmak için vermedi zaten. Kimse çubukludan büyük değildir. Ruh olmayan topçular hemen gitsin. Osai kim morinyo kim. İsmail kartal gibi yalaka mı olsun 5 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    kendini kov durmak için diyenler var lakin adam 2 ay sonra serbest statüye geçiyor zaten 3 0 Yanıtla
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