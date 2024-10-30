Jose Mourinho takımın yıldızının kalemini kırdı

Ozgur Turker:

Uzun sure oynamayan futbolcularda genelde bir kendini gosterme cabasi var. Osayi cok iyi niyetli bir futbolcu ama hem ManU hem Bodrum macinda yapti bunu ve tepki cekti. Mourinho hakli ama ustunun cizildigini dusunmuyorum. Hele bencillik yapti diye bir cumle agzindan cikmadi Mou’nun. Bu haberi herkesin hayrina olacak sekilde de yapabilirsiniz ama yapmiyorsunuz iste. Aynisi Irfan’da da var su anda. Osayi ve Irfan oynadigi zaman FB daha hareketli. Tadic futbolu biliyor ve herseyi dogru yapiyor olabilir ki oyle degil. O zaman bu bilgisini kendinden sonra gelene ogretecek ve yetistirecek. Avrupa kuluplerinde bu is boyle.