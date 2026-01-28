Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe\'nin yıldızıyla patlatıyor

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti.
Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun talimatıyla Portekiz ekibi transfer için harekete geçti.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılabileceği belirtilen Fred'e Benfica dışında Yunanistan ekibi Olimpiakos'un da ilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Fred, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
