Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe\'nin yıldızıyla patlatıyor
28.01.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın transfer listesine girdi. Benficai Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun talimatıyla transfer için harekete geçti.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti.

BENFICA, FRED'İ İSTİYOR

Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun talimatıyla Portekiz ekibi transfer için harekete geçti.

Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

BİR DİĞER TALİP OLIMPIAKOS

Sarı-lacivertli takımdan ayrılabileceği belirtilen Fred'e Benfica dışında Yunanistan ekibi Olimpiakos'un da ilgisi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Fred, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 32321216034i 32321216034i:
    Ne Mourinho muş be 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:54:27. #7.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.