Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Mourinho ile benim sayemde anlaştılar" sözleriyle ilgili konuştu. Mourinho, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu" ifadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye gelmek için Aziz Yıldırım'dan onay almadığı da sözlerine ekledi.

03.06.2024 14:28  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Mourinho ile benim sayemde anlaştılar" sözlerine hem Başkan Koç, hem de Jose Mourinho yanıt verdi.

KOÇ: FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Koç, "Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

ALİ KOÇ: BİZ HAYAL SATMIYORUZ, GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ

Bir gazetecinin "Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?" sorusunu yanıtlayan Başkan Koç, "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım

MOURINHO: AZİZ YILDIRIMDAN İZİN ALMADIM

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim" sözleriyle açıklamalarına başlayan Mourinho da aynı soruya cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!" yanıtını verdi.

MOURINHO: BAŞKAN DEĞİŞSE DE FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIRIM

61 yaşındaki teknik adam, "Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?" şeklindeki soruyu "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım" sözleriyle cevapladı.

Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım

BRANCO: AZİZ YILDIRIM DEĞİL, İLK BEN KONUŞTUM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da konuyla ilgili "Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım\'dan izin almadım

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: Ali koç başkan şampiyon BEŞİKTAŞ 9 8 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Ya sende hangi takımı tutuyorsun belli değil sabah eziktaş akşam ezikbahçe 5 5 ferhat eser: Sen geseye grene bak bosver aklın almaz büyükleri 3 5
  • Murat Çoker: Bunlar aralarnda dovusurrr Sanli galatasarayım gene sampiyon olur izlerler el ele :)) bide demezlermi nasil unutturduk diye sampiyonlugu unutmak isteyen ama unutamayan sizsiniz biz nie unutalm 2 günde olummm daha yaz tatillermzde kutlamalar yapicaz siz morinyoya 3 lu cektrmeye devam ha bu arada 10 dan geri saymayi ciro videosu izleyerek ogrenebilirsniz 10 9 6 7 5 6 8 2 1 degil o ole degil Hqkdjahgqjhahjqhq 6 7 Yanıtla
  • Ali Arat: yaw he he 5 8 Yanıtla
  • Erkut Köse: Aziz ne dediysen yaptın ali ,dzeko al boşta dedi aldın serdar dursun ne alıyorsun dedi serdarı kiraya verdin sonra tekrar çağırdın güzelim umut nayiri gönderdin bu sefer mourinho dedi yine dediğini aldın 4 1 Yanıtla
  • Murat Avci: Aziz yıldırım da bu takım için çalışıyor, birleşme de yarar var ayrışmayın.. 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Beni başınıza ali koç sardı diyor. Tazminatı ali koç ile acun kendi ceplerinden öderler artık. 2 0 Yanıtla
  • Oooo: Yazık Morinho ya. Kariyerinin sonuna geldi 60 yaşında 0 0 Yanıtla
  • Murat Çoker: 3 lu cekmeyi bilmeyen topluluk kimi getirse getirsin vizyon yok bunlarda bugun overler yarn doverek yollarlar :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement