Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım\'dan izin almadım

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Mourinho ile benim sayemde anlaştılar" sözlerine hem Başkan Koç, hem de Jose Mourinho yanıt verdi.

KOÇ: FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Koç, "Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

ALİ KOÇ: BİZ HAYAL SATMIYORUZ, GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ

Bir gazetecinin "Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?" sorusunu yanıtlayan Başkan Koç, "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: AZİZ YILDIRIMDAN İZİN ALMADIM

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim" sözleriyle açıklamalarına başlayan Mourinho da aynı soruya cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!" yanıtını verdi.

MOURINHO: BAŞKAN DEĞİŞSE DE FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIRIM

61 yaşındaki teknik adam, "Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?" şeklindeki soruyu "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım" sözleriyle cevapladı.

BRANCO: AZİZ YILDIRIM DEĞİL, İLK BEN KONUŞTUM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da konuyla ilgili "Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.