Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, kendisine teklif edilen lüks konutu reddedip otelde kalmayı tercih etmesi tartışma yarattı. Portekizli teknik direktörün kaldığı otelin geceliği ise 45 bin TL.

22.10.2024 12:26
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Fenerbahçe sezonun başında teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'nin başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak eleştirilerin hedefine oturdu.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Toplamda 2 puan ortalamasına sahip olan ünlü teknik adamın Süper Lig'de aldığı derbi mağlubiyeti eleştirilerin başlamasına neden oldu.

GECELİĞİ 45 BİN TL

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Jose Mourinho kendisine teklif edilen lüks konutu reddedip Four Seasons Hotel'de kalması tepkilere neden oldu. Otelin günlük bin sterlin (45 bin TL) olduğu aktarıldı. 20 Haziran 2024 tarihinde takımın başına getirilen Mourinho yaklaşık 4 aydır otelde kalıyor.

Fenerbahçe, Mourinho'ya İstanbul'un en lüks konutlarını teklif etti, ancak o otelde kalmayı tercih etti. Kendisi, bu tercihi "Kolaylık olsun diye otelde kalıyorum" sözleriyle açıklarken, akşam yemeklerinde tavuk çorbası, margarita pizza ve dondurma sipariş ediyor. Bazen ise Beşiktaş sokaklarında bir dönercide görülebiliyor.

Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Alpi:
    Bavulu hazır zaten 14. Hafta byeee byeeeee tazminat canavarı 58 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Eskortlar otele daha rahat girip çıkıyor çünkü 51 4 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Tazminat için geldiği o kadar belliki! 46 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    O sene bu sene 32 1 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    Adam projeye inanmış 31 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ali koç'un otelinde neden kalmıyor? 26 2 Yanıtla
  • guven ozveren:
    Fenerbahçe’nin geçen seneden performans olarak düşüşü var organizede eksikliği var defans içler acısı forvet içler acısı peki morinuo ne kattı takıma Tirt … 24 4 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Tazminatını verin gider. Yoksa mümkün değil 22 2 Yanıtla
  • Kadri Akgündüz:
    Otel ne alaka konutta kalsana gerci ali koş acun ılıcalıda para cok sıkıntı olmuyor.... 12 1 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    az para Ben dedim geceliği 70tl yada 90tl paranın değeri yok ki 5 2 Yanıtla
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