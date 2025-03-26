Jose Mourinho\'ya sallayan Saint-Maximin hakkında karar çıktı

Fenerbahçe'de sezon başından beri kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalmıştı. Ancak son gelişmelere göre, Fransız futbolcu hatasını kabul etti ve takıma geri döndü.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada Mourinho'yu hedef alan ve kişisel antrenman verilerini paylaşan Saint-Maximin, bu hareketinin ardından sert bir tepkiyle karşılaşmıştı. Fakat oyuncunun geri adım atarak özür dilemesi, teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

BODRUMSPOR MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Özellikle son antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çeken yıldız futbolcunun, Mourinho'nun gözüne yeniden girmeye çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta Saint-Maximin'in sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sular durulurken, Fransız oyuncunun performansı ilerleyen haftalarda nasıl bir rol üstleneceği merak konusu. Mourinho'nun Saint-Maximin'e tekrar şans verip vermeyeceği ise maç kadrosu açıklandığında netleşecek.