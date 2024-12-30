Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti

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İstanbul'a geldiği günden bu yana lüks bir otelde konaklayan Mourinho, konaklama masraflarını ödemek için yönetim tarafından yapılan teklifi teşekkür ederek geri çevirdi. Deneyimli teknik direktör, masrafları kendi karşılayacağını belirtti.

30.12.2024 10:11
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, geldiği günden beri İstanbul'un en lüks otellerinden birinde kalıyor.

YÖNETİM "MASRAFLARI BİZ ÖDEYELİM" DEDİ

Deneyimli antrenötün otel masraflarını kendi cebinden ödemesine razı olmayan yönetimin bu konuda elini taşın altına koyduğu ve Portekizli hocaya, konaklama masraflarını ödemek için teklif yaptığı iddia edildi.

1 SANİYE DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Mourinho ise, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının bunun kendi tercihi olduğunu ve masrafları kendi karşılayacağını belirttiği aktarıldı.

Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti

Jose Mourinho, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Aytekin:
    Helal olsun böylesi gelmedi bu memlekete:) 10 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    vay anam vay yonetim konaklama .masrafini cebinden odemsine razi olmamis mis calisanlatin konaklama masrafini odeyin deyince odmeezler nasilsa ceplerindenn cikmiyor 10 3 Yanıtla
  • Apple User:
    tazminatımı verin ben öderim 6 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    kesin 4 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu haber herhalde kişilerin yer değiştirilmiş hali olacak. bence teknik direktör talep etmiş yönetim reddetmiş olmalı 2 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahaha y3dikleri kazik yetmemis 2 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bırakın masrafları siz tazminatı hesaplayın demek istemistir 1 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    helal olsun 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal olsun Okan yer fıstığı gibi ağlamaz hocamız 0 0 Yanıtla
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