Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, geldiği günden beri İstanbul'un en lüks otellerinden birinde kalıyor.
Deneyimli antrenötün otel masraflarını kendi cebinden ödemesine razı olmayan yönetimin bu konuda elini taşın altına koyduğu ve Portekizli hocaya, konaklama masraflarını ödemek için teklif yaptığı iddia edildi.
Mourinho ise, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının bunun kendi tercihi olduğunu ve masrafları kendi karşılayacağını belirttiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti - Son Dakika
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