Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Oosterwolde'nin sakatlığı üzerine sorulan soruya yorumculara gönderme yaparak yanıt veren Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" dedi.

23.10.2024 15:14  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan başarılı antrenör, "Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm. O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti" dedi.

"UZMANLARDAN TAVSİYE ALACAĞIM"

Oosterwolde'nin sakatlığı üzerine sorulan soruya yorumculara gönderme yaparak yanıt veren Mourinho, "Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.

Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti

Manchester United, Jose Mourinho, Manchester, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mesut Çakar:
    Adam her açıdan tam bir fiyasko…FB nin yediği en büyük kazıklardan malesef 36 12 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    bu kadar egolu birini tanımadım ben 22 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Tam bir balon !!! Daha önce çalıştırdığı üst düzey takımlarda çok önemli başarılar yakalayıp o takımlara göre daha aşağıda bir takımı geldiğinden beri 1 adım ileriye götürememek... 17 10 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Beni kovun, tazminatı verin gideyim, diyor 17 5 Yanıtla
  • Hidayet Ballı:
    şunun basın toplantısına Türkiye'deki hiç bir spor haberleri yapan gazeteci ve yorumcu soru sormak için toplantısına katılmasın bakalım u........ kime yapacak 4 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Acun Ilıcalı sırf fenere yaranayım,gözüne gireyim hava atayım diye gitti bu fosile bir kamyon para verip getirdi. Bunun ücretinin tamamını Acun ödedi şimdi birde üstüne tazminat öder piston tam girer 6 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hahha adam iyi çakmış. Bu eğitimsiz ve kaotik haberciliğin hakettiği cevapları vermiş. Birileri kendini sorgular umarım bi ara, adama egoist derken bile kendi egonuzun peşindesiniz, dev aynasına bakmayı kesin artık. 5 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Adamın ahı gitmiş vahı kalmış, adam zaten tazminat peşinde, verin tazminatını def olup gitsin :(( 3 0 Yanıtla
  • said örücü:
    şu yabancı seviciliği nedir arkadaş, ismail hocanın nesi vardı, ali koç döneminde neredeyse ilk defa tüm derbileri içeride dışarıda yendi, gidin ismail hocadan özür dileyin helallik isteyin 2 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Adam haklı.ülkede herkes teknik trektör olmuş o niye oynamıyor bu niye oynmıyor diye yazıp çiziyorlar. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.