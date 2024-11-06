Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı

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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan AZ Alkmaar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun neden basın toplantısına çıkmadığını da açıkladı.

06.11.2024 19:56  Güncelleme: 20:08
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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan AZ Alkmaar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göle, Mourinho'nun neden basın toplantısına çıkmadığını da açıklık getirdi.

MOURINHO'NUN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMAMA SEBEBİ

Zeki Murat Göle'nin açıklamaları şu şekilde;

"Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyledi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok.

"İLK 8 İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur. Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz.

ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇ"

AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç.

MOURINHO TADIC'DEN BİLGİ ALDI MI?

  • Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?

Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki.

"BU DOĞRU OLMAZ"

  • Sol bekte bir sıkıntı vardı. Manchester United maçına benzer bir kadro olabilir mi?

Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. Tabii ki eksiklikler etkiliyor ama bir şekilde çözüm bulunuyor.

MOURINHO YOKKEN GÖREV DAĞILIMI

  • Jose Mourinho'nun yokluğunda görev dağılımı nasıl olarak saha kenarında?

Ben yönlendirmeyeceğim. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar."

Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    acaba bunun yaptıklarını söylediklerini bir türk hoca yapsaydı söyleseydi ne olurdu bir düşünün bakalım 92 3 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Kendini kovdurmak için herşeyi yapıyor kovmirem ulan 31 8 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Derhal ülkeyi terk etsin... Gitsin Acun'un Dominik Cumhuriyetinde yaşasın... Geldiği günden buyana yaptığı tek şey her şeye burun kıvırmak, kibir ve bencillik.. 36 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok önemli kendini birşey sanıyor 24 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Gitmek istediği AP acik ortada tazminatını alıp yol alacak max 1- yada 1.5 ay 18 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİK 17 1 Yanıtla
  • Hüseyin Akar:
    Ulan adam cezalı cezalı herşeye bi lafınız var tabiki çıkmayacak toplantıya cezası var 3 9 Yanıtla
  • Ankara null:
    yapi var yapi :))) 10 1 Yanıtla
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