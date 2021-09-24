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Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu

24.09.2021 16:27
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz Manisa'da spor kulüplerini ve belediyeleri ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz Manisa'da spor kulüplerini ve belediyeleri ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek judo branşındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa BBSK ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'u ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un amatör branşlarda sporculara önemli katkılar sağladığını ve bunun da başarı getirdiğini belirten Güzgülü, judo branşında da önemli yıldız isimlerin Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıktığına dikkat çekti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa BBSK yönetim kurulu üyeleri Orhan Haşim Elmalı ve Engin Altun da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Başkan Güzgülü'ne David B. Yoffie tarafından yazılan 'Judo Stratejisi' adlı kitabını hediye etti. Ziyaretleri nedeniyle Huysuz'a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, kulübün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un amatör branşlarda sporculara önemli katkılar sağladığını ve bunun da başarı getirdiğini belirten Güzgülü, judo branşında da önemli yıldız isimlerin Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıktığına dikkat çekti. Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün spora yönelik vizyonunun kendilerine güç verdiğini de sözlerine ekleyerek, bu vizyonun çocuklara ve gençlere gelecek adına ümit ışığı olduğunu ifade etti.

Başkan Çerçi'yi de ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve heyetini makamında ağırladı. Judoya verdiği destek için Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Yunusemre Belediyesi'nin Judo alanında çok başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Yetkilisi Taci Özerler, Türkiye Judo Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Zafer Şişmanlar, İl Temsilcisi Serhat Demir, Milli Takım Antrenörleri Mehmet Yılmaz, Fatih Akcan ve Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çerçi'ye Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan eşlik etti. Judo sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür eden Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Yunusemre Belediyespor'un başarılı sporcular yetiştirdiğini söyledi. Başkan Huysuz yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak judo sporuna büyük destek veriyorsunuz. Sporcularımıza destekleriniz çok önemli. Çok iyi bir altyapı oluşturmuşsunuz. Biz de federasyon olarak size her türlü destekte bulunacağız. Spora verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi. Yunusemre Belediyesi olarak sporcu nesiller yetiştirmek istediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, "Biz de biliyoruz ki geleceğimiz olan çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Yunusemre Belediyesi olarak yaklaşık 2 bin lisanslı sporcumuza elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti" dedi. - MANİSA

Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu
Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu

Sezer Huysuz, Türkiye, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judo Federasyonu Başkanı Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika Spor


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