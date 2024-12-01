Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı - Son Dakika
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Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı

Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı

Bournemouth forması giyen Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, Wolverhampton maçında attığı üç penaltı golüyle 1992 yılında kurulan Premier Lig'de bir ilki başardı ve tarihe geçti.

01.12.2024 16:57
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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-2 yenerken, konuk takımın hücum oyuncusu Justin Kluivert yaptığı hat-trick ile tarihe geçti.

PREMIER LİG'DE BİR İLKİ BAŞARDI

Molineux Ground Stadı'nda oynanan maçta hakem Peter Bankes, Bournemouth lehine 3 kez penaltı kararı verdi. 3, 18 ve 74. dakikalarda beyaz noktada topun başına geçen Kluivert, fire vermeden fileleri havalandırdı ve "Aynı maçta penaltıdan üst üste üç gol atan ilk futbolcu" olarak Premier Lig rekoru kırdı.

Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı

PREMIER LİG ÖNCESİ 1957'DE YAPILDI

1992 yılında kurulan Premier Lig'in ilk 'penaltı üçlemesi'ne imza atan Hollandalı futbolcu, aynı zamanda İngiliz futbolunun en üst seviye liginde 1 Aralık 1957'den bu yana bir ilki başarmış oldu. O tarihte Manchester City, Everton'ı 6-2 yenerken Ken Barnes penaltıdan 3 gol atmayı başarmıştı.

"TARİH KİTAPLARINA GİRMEK HARİKA"

Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert, maçtan sonra verdiği röportajda Premier Lig döneminde bu başarıya ulaşan başka hiç kimsenin olmadığının hatırlatılması üzerine "Bu harika görünüyor. Tarih kitaplarına girmek harika. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Wolverhampton Wanderers, Bournemouth, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatma Öztürk:
    fb orda ynasaydı ona bu rekoru yedirmezdi. 4 4 Yanıtla
  • Osman Kaymak:
    fenerbahçeli ZAFER TÜZÜN,ÜN bu konuda eline su dökemezler sadık dedanın fenerbahçe eskişehir maçında eskişehiri doğrayarak verdiği 4 penaltıyıda gole çevirerek ne kadar boktan bir ligimiz olduğunu göstermişti 5 3 Yanıtla
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