Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
25.02.2026 21:40  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Haber Videosu

İtalyan polisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın ikinci ayağında deplasmanda İtalyan devi Juventus ile Torino'da karşı karşıya gelecek.

İTALYAN POLİSİNDEN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

Tüm dünyanın merakla beklediği dev maça dakikalar kala stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı. İtalyan polisler, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu müsabaka öncesinde stadyum çevresinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

HAVAİ FİŞEK VE SES BOMBALARI PATLADI

İtalyan polisinin taraftarlarla copla saldırdığı görülürken, birçok havai fişek ve ses bombasının art arda patladığı da taraftar kameralarına yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Ürdün’den ABD ve İsrail’e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok Ürdün'den ABD ve İsrail'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si sonunda galibiyeti hatırladı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sonunda galibiyeti hatırladı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu
Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz“ suçundan dava Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada Adana'da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 21:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.