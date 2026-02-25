Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın ikinci ayağında deplasmanda İtalyan devi Juventus ile Torino'da karşı karşıya gelecek.
Tüm dünyanın merakla beklediği dev maça dakikalar kala stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı. İtalyan polisler, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu müsabaka öncesinde stadyum çevresinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.
İtalyan polisinin taraftarlarla copla saldırdığı görülürken, birçok havai fişek ve ses bombasının art arda patladığı da taraftar kameralarına yansıdı.
