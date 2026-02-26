Juventus\'u deviren Galatasaray\'a bir müjde daha

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir başarı elde etti.
İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşı da 3-2'lik skorla geçerek İtalyan devini turnuva dışına itti ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Bu turla birlikte Galatasaray, UEFA'dan 11 milyon euro daha gelir elde etti. Böylece temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar kazandığı toplam gelir 53,5 milyon euroya ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselmesi halinde kasasına 12,5 milyon euro daha koyacak.
