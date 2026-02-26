Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha - Son Dakika
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus\'u deviren Galatasaray\'a bir müjde daha
26.02.2026 09:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, Juventus'u eleyerek hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük bir başarıya imza attı. İlk maçı 5-2, rövanşı ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu turla birlikte UEFA'dan 11 milyon euro daha gelir elde etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden toplam geliri 53,5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmesi durumunda kasasına 12,5 milyon euro daha ekleyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir başarı elde etti.

JUVENTUS'U SAF DIŞI BIRAKTI

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşı da 3-2'lik skorla geçerek İtalyan devini turnuva dışına itti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

KASAYA 11 MİLYON EURO

Bu turla birlikte Galatasaray, UEFA'dan 11 milyon euro daha gelir elde etti. Böylece temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar kazandığı toplam gelir 53,5 milyon euroya ulaştı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselmesi halinde kasasına 12,5 milyon euro daha koyacak.

Son Dakika Spor Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emrah Tuncer Emrah Tuncer:
    helal olsun. bir Beşiktaş lı olarak tebrik ediyorum . 21 4 Yanıtla
  • aziz467 aziz467:
    Şaka gibi biz dün akşam başka bir macmı seyrettik…3-2 Galatasaray mı yendi… 11 4 Yanıtla
  • Aydin Yildiz Aydin Yildiz:
    Gerçekleri tarih yazar tarihide GALATASARY.... 7 5 Yanıtla
  • 20089700 20089700:
    oradaki taraftara yazik. cok ruhsuz oynadilar 6 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    vallaha 10 kişilik rakibine çok ezik oynadı gs , inşallah ileri giderde bu futbolla ileri gidemez . 2 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha - Son Dakika
