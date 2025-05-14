İtalya Serie A devi Juventus, 2025-26 sezonunda giyeceği iç saha formalarını tanıttı.
Torino ekibinde forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız başta olmak üzere erkek ve kadın futbol takımlarında forma giyen yıldız isimler, tanıtımda yer aldı. Sosyal medyadan paylaşılan yeni sezon iç saha formaları İtalyan taraftarlar başta olmak üzere tüm dünyadaki futbolseverler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.
Son Dakika › Spor › Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var - Son Dakika
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