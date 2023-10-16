Devlerle eşleşmiyoruz! İşte an itibarıyla A Milli Takım'ın EURO 2024'teki muhtemel rakipleri

Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı garantilerken an itibarıyla 1. torbada yer alıyor. Tüm maçlar tamamlandıktan sonra tablonun bu şekilde kalması durumunda ay-yıldızlılar, EURO 2024'e 1. torbadan gidecek.

DEV TAKIMLARLA RAKİP OLMUYORUZ

A Milli Takım, EURO 2024'e 1. torbadan katılırsa grup aşamasında dev takımlarla karşılaşmayacak. Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya, Türkiye ile aynı grupta yer alamayacak.

An itibarıyla EURO 2024 için torbalar şöyle:

1.Torba:Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Türkiye, İspanya

2.Torba:İngiltere, Arnavutluk, Macaristan, Slovenya, Romanya, İskoçya

3.Torba: Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Çekya, İtalya, Sırbistan

4.Torba: Galler, İsviçre, Slovakya ve play-off turundan gelecek 3 takım

14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Almanya'da 10 şehrin ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Açılış maçı Münih'tekş Allian Arena, final ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.