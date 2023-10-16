Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı garantilerken an itibarıyla 1. torbada yer alıyor. Tüm maçlar tamamlandıktan sonra tablonun bu şekilde kalması durumunda ay-yıldızlılar, EURO 2024'e 1. torbadan gidecek.
A Milli Takım, EURO 2024'e 1. torbadan katılırsa grup aşamasında dev takımlarla karşılaşmayacak. Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya, Türkiye ile aynı grupta yer alamayacak.
An itibarıyla EURO 2024 için torbalar şöyle:
Almanya'da 10 şehrin ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Açılış maçı Münih'tekş Allian Arena, final ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Devlerle eşleşmiyoruz! İşte an itibarıyla A Milli Takım'ın EURO 2024'teki muhtemel rakipleri - Son Dakika