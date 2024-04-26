Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
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Spor

Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı

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Sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak PAOK'a transfer olan Ally Samatta, sarı-lacivertli kulüpte olduğu gibi Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı. Yunan basınının topa tuttuğu Samatta, PAOKlu taraftalar tarafından da ağır bir şekilde eleştiriliyor.

26.04.2024 18:22  Güncelleme: 18:31
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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kaçırdığı gollerle gündemden düşmeyen ve sarı-lacivertlilerin sezon başında bedelsiz olarak Yunan ekibi PAOK'a gönderdiği Samatta, burada da bekleneni veremedi.

SADECE 3 GOL ATABİLDİ

PAOK formasıyla 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tanzanyalı santrfor, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da kaçırdığı gollerle gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcu, eleştiri oklarının hedefinde.

YUNAN BASINI YERDEN YERE VURDU

Yunan basını Sportime, deneyimli forvetin aldığı süreye rağmen az atkı vermesi nedeniyle performansını eleştirdi. Genk'te forma giydiği 227 maçta 82 gol attığına vurgu yapılan tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'de 33 maçta attığı 6 gollük performansına da değinildi.

Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı

TARAFTARLARIN DA HEDEFİNDE

Yunan ekibinden yıllık 1.2 milyon euro kazanan Ally Samatta'nın takıma verdiği katkı, PAOKlu taraftarlar tarafından da eleştiri aldı.

Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan\'da da hayal kırıklığı yarattı

Yunanistan, Fenerbahçe, Paok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika

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