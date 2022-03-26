Kaçkar Dağları bu yıl 370 "heliski" sporcusunu ağırladı - Son Dakika
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Kaçkar Dağları bu yıl 370 "heliski" sporcusunu ağırladı

26.03.2022 11:30
Kaçkar Dağları bu yıl 370 "heliski" sporcusunu ağırladı

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli arazilerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda heliski sporu, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasına İsviçre, Fransa ve Türkiye'den 12 sporcu katıldı.

Hafta boyunca karın keyfini çıkaran sporcular, hava koşulları nedeniyle helikopterin uçamadığı günlerde ise kar paletli araçlarla taşındı.

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı bölgede kayan sporcular, karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçirdi.

"Önümüzdeki yıl için sezonu uzattık"

Ayder Heliski Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, mart sonuna kadar 370 sporcunun akredite olduğunu ve planlanan sporcuların faaliyete katıldığını söyledi.

Bölgede kışın ağır geçmesi nedeniyle helikopterlerin son haftalarda çok az uçtuğunu belirten Haşimoğlu, "Nisan ayında bölgede sis ve alçak basınç oldukça fazla, bu durum helikopterlerin uçuşunu engelliyor. Bu nedenle son dönemde gelen talepleri iptal ettik. Önümüzdeki yıl, sezonu nisan ayı sonuna kadar uzattık. Bu yıl gelen misafirlerin büyük çoğunluğu gelecek sezon için rezervasyonlarını uzattı." ifadelerini kullandı.

Kaçkarlar'ın heliskide artık önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Haşimoğlu, bölgenin coğrafi yapısı, kar kalitesi, pist alanlarının geniş ve uzun olmasıyla tercih gördüğüne işaret etti.

Sporcuların 3 bin 400 metreden 1700 metrelere kadar hiç durmadan inebildiğini dile getiren Haşimoğlu, "Gelecek sezon için İkizdere ve Artvin'de alt istasyon kurmayı düşünüyoruz." dedi.

Sporcular mutlu ayrılıyor

Turizm işletmeciliği yapan Yusuf Çiftçi, heliski faaliyetinin bölge turizmine hareket getirdiğini söyledi.

Kayakçılara kar paletli taksi ile hizmet verdiklerini kaydeden Çiftçi, "Bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle talep de fazla oldu. Bölgede 2 metrenin üzerinde kar var." diye konuştu.

Faaliyete Ankara'dan katılan Bünyamin Ayyıldız, ilk kez heliski yaptığını, Kaçkarlar'da benzersiz bir deneyim yaşadığını aktardı.

Kar kalitesinin muhteşem olduğunu belirten Ayyıldız, "Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'nın ise birçok noktasında kaydım ama bu şekilde kar hiç görmemiştim. Son birkaç gündür sis nedeniyle uçamıyoruz ama umarım onu da telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan gelen Rachel Van Praet ise Japonya ve Rusya'da da heliski faaliyetlerine katıldığını aktararak, "Kaçkarlar, en güzel yerlerden biri. Gidince dağların çok güzel olduğunu, karın kalitesini ve çok güzel yemekler yediğimizi anlatacağım. Türklerin çok misafirperver ve iyi insanlar olduğunu anlatacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, Artvin, Kayak, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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